Daghoroscoop 12 april - Sterrenbeeld Leeuw: Verspil geen geld!

VANDAAG JARIG

Jouw vriendenkring gaat veranderen; dat zal niet 1,2,3 gebeuren en het kan op korte termijn zelf onaangenaam zijn, maar op de lange duur voor opluchting zorgen. Bekijk in het belang van jouw toekomstige geluk wat herzien moet worden, daar heb je de zegen van anderen niet voor nodig.

STERRENBEELD RAM

Zet werk en gezondheid boven aan jouw lijst van prioriteiten. Een studie die verwant is aan een alternatieve manier van genezen zoals acupunctuur of een vorm van therapeutische massage kan precies zijn wat jij nodig hebt om fit te blijven.

STERRENBEELD STIER

Doe je best op professioneel gebied. De kans om vaardigheden die je via een hobby hebt geleerd door te geven, kan dit tijdverdrijf veranderen in een leuk beroep. Jij zal vrijwel direct jouw draai in deze nieuwe rol weten te vinden.

STERRENBEELD TWEELINGEN

Het kan zo’n dag zijn dat je je gezin en huiselijke zaken voorrang moet geven boven andere activiteiten. Laat herstelwerkzaamheden en onderhoud van jouw huis nu uitvoeren. Doe-het-zelvers onder jullie zullen vanavond tevreden zijn.

STERRENBEELD KREEFT

Jouw creatieve talent zal in elke interactie doorschemeren. Of men jou om advies vraagt of dat je iemand een handje moet helpen, jij zal op de proppen komen met waardevolle suggesties. Vriendschap kan een romantisch karakter krijgen.

STERRENBEELD LEEUW

Vermijd het blindelings volgen van het uitgavenpatroon van de mensen om je heen. Verspil geen geld en begin met een spaarpot voor later. Een film of nieuwsbericht kan meer bij jou teweeg brengen dan jij voor mogelijk houdt.

STERRENBEELD MAAGD

Begin de dag met een stevig ontbijt als je veel te doen hebt. Neem een gezonde snack mee om op de been te blijven als jouw energie afneemt. Een romance biedt goede perspectieven. Een zakelijke deal kan echter vertraging oplopen.

STERRENBEELD WEEGSCHAAL

Jouw gulheid jegens anderen wordt alom gerespecteerd; geef echter niet meer dan waar jij je comfortabel bij voelt. Er lijkt sprake van vertraging rond activiteiten van kinderen en beminden en tevens in jouw mate van zelfexpressie.

STERRENBEELD SCHORPIOEN

Houd rekening met onverwachte ontmoetingen die een streep zetten door geplande activiteiten. Zorg dat een bijeenkomst ordelijk verloopt. Je kan gevraagd worden voor een leidinggevende rol die potentieel een glansrol kan worden.

STERRENBEELD BOOGSCHUTTER

Als jij gedreven wordt door de juiste bedoelingen kan je veel bereiken, zeker als je een rustig tempo aanhoudt. Leg de laatste hand aan een project of opdracht. Probeer niet te veel ineens te doen want dan maak jij fouten.

STERRENBEELD STEENBOK

Een goede daad in het verleden kan dividend opleveren in het heden. Oordeel niet te hard als het om anderen gaat. Jouw creativiteit kan een hoogtepunt bereiken waardoor je de laatste hand kunt leggen aan een privé-project.

STERRENBEELD WATERMAN

Problemen oplossen zal voor tevredenheid zorgen en niet al te moeilijk zijn. Blijf gebruik maken van jouw vermogen raadsels op te lossen bij welke activiteiten je ook betrokken bent. Je kan verliefd worden op een veel jonger iemand.

STERRENBEELD VISSEN

Door rechtlijnig te blijven denken verzin jij oplossingen die jouw wildste dromen te boven gaan. Een studieplan wordt waarschijnlijk positief ontvangen. Elke opleiding of training zal uiteindelijk jouw carrière ten goede komen.

