’Zij had allang besloten dat ze het kindje wilde houden; we zaten totaal niet op één lijn’

Binnenland

Politie zoekt nabestaanden van in Zwolle gevonden overleden man

De politie is op zoek naar mensen die familie zijn van een op 20 mei in Zwolle gevonden dode man. Hij werd gevonden bij het Schevemolenpad in Zwolle en kon tot nu toe niet worden geïdentificeerd, zo meldt de politie dinsdag. De man is niet omgekomen door een misdrijf.