Voor het eerst naar de naaktcamping : ’Ik begin blootlopers steeds beter te begrijpen’

’Nakation’ is de nieuwste vakantietrend. Ze moest er een paar hordes voor nemen, maar coördinator van VROUW Glossy, Sabine Leenhouts, durfde het aan om met een vriendin naar een naaktcamping in Frankrijk te gaan. Was het net zo spannend als dat ze vooraf dacht?

„Het valt me op dat de pubers die rond het zwembad hangen ook geen enkel punt lijken te maken van hun naaktheid.” Ⓒ Eigen beeld