Verpleegkundige Susanne: Toen ik zelf ziek werd, zag ik hoe heftig het virus is

Susanne Heijmenberg Ⓒ Fotografie Mark Uyl

Wat zijn we trots op alle zorgverleners, die dit jaar zo hard hebben gewerkt om corona eronder te krijgen. Wat een heldinnen! Vier van hen vertellen in VROUW Magazine hoe dit jaar hun leven veranderde. Susanne Heijmenberg (45) is hoofdverpleegkundige op de intensive care van het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam. In die hoedanigheid stond ze midden in het oog van de orkaan. Zelf werd ze ook niet overgeslagen door het virus.