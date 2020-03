Simone van Haften Ⓒ Eigen foto

De week van 16 tot en met 22 maart staat in het teken van het brein, specifieker nog: wat er af en toe mis gaat met het brein. Nederland kent namelijk zo’n 647.000 mensen met niet aangeboren hersenletsel. In dit drieluik laten wij drie van hen aan het woord. Vandaag in deel 2 Simone van Haften (53): „ .