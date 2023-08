Praat mee: Moeten mobieltjes helemaal uit de klas worden verbannen?

De Rijksoverheid adviseert scholen om vanaf 1 januari 2024 geen mobieltjes meer toe te laten in klaslokalen. Telefoongebruik zou dan enkel toegestaan zijn wanneer dit noodzakelijk is voor de lesstof of wanneer een leerling er afhankelijk van is, bijvoorbeeld door een medische aandoening. De Horeca Vakschool Rotterdam geeft een eigen draai aan dat advies en voert komend schooljaar een nieuwe maatregel in. Tegen die tijd hangt aan ieder tafeltje namelijk een ’Zakkie’; een zakje waar leerlingen hun telefoon gedurende de les in moeten bewaren.

Verantwoord telefoongebruik

De locatiedirecteur van de school, Berivan Elis, vertelt in gesprek met RTL Nieuws dat het zakje alle signalen blokkeert. Hierdoor komen er geen berichten binnen en is er geen sprake is van afleidende geluidjes of trillingen. „Zo kan een kind bijvoorbeeld ook niet meer via een laptop alsnog op Whatsapp”, legt hij uit.

Elis geeft aan geen voorstander te zijn van de richtlijn van het ministerie om mobieltjes helemaal uit de klas te weren. „We gebruiken de telefoon ook voor educatieve doeleinden. Dus we wisten dat we iets moesten verzinnen. Op deze manier ligt de autonomie zowel bij de leerling als bij de docent.”

Na een tijdje zal de maatregel geëvalueerd worden. „Voor mij zou het in ieder geval al een grote winst zijn als we bij de leerlingen aandacht kunnen vestigen op verantwoord telefoongebruik. Dat je af en toe je telefoon kan wegleggen zonder dat er hele erge dingen gebeuren. En dat die rust die ze daardoor ervaren ten goede komt van het onderwijs”, aldus Elis.

Veel voorstanders

Uit een eerdere peiling onder 500 ouders van het Landelijk Ouderpanel bleek dat er veel voorstanders zijn van een verbod op telefoongebruik in klaslokalen. Zeker 61 procent van de respondenten was voorstander en erkende de afleiding en onrust die de apparaatjes onder leerlingen kunnen veroorzaken.

Ouders zijn minder enthousiast over het idee om mobieltjes helemaal van school te verbannen: ruim 50 procent van de respondenten ziet dat niet zitten.

