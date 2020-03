Hier is dat feestje! 7 verrassende manieren om toch safe te socializen

1) Houd een virtuele vrijdagmiddagborrel. Ga videobellen met collega’s, schenk allemaal een glas wijn in en proost met elkaar! Zo kunnen jullie elkaar zien en horen en lijkt het even alsof jullie samen op kantoor zitten. Borrel vanuit de kroeg? Het bedrijf Label A organiseert met een aantal kroegen een landelijke virtuele vrijdagmiddagborrel.

2) Geniet van een virtueel concert. Een concertzaal is de laatste plek waar je nu wilt zijn, maar je kunt ook een digitaal optreden bijwonen. John Legend gaf bijvoorbeeld een gratis liveconcert vanuit zijn huiskamer.

3) Ga virtueel dineren. Bestel een feestelijke maaltijd via een bezorgservice en eet dat tegelijk op tijdens het videobellen. Steek beiden een kaarsje aan voor wat sfeer in huis en het is net alsof jullie tegenover elkaar zitten. Nu maar hopen dat het eten tegelijk wordt bezorgd.

4) Houd een spelletjesavond. Er zijn veel apps waarmee je in groepen spelletjes kunt spelen, ook op afstand. Bespreek via Whatsapp wanneer de spelletjes beginnen, maak thuis allemaal wat snacks en schenk een glas van je favoriete drankje in. Heerlijk!

5) Kijk tegelijk een Netflix-film. Heerlijk bankhangen en een film kijken is altijd leuk. Met Netflix Party kun je samen films kijken en in een vakje chatten. Als één iemand de film pauzeert, gebeurt dat ook bij de ander. Zo loop je precies gelijk, net alsof je naast elkaar zit.

6) Proost naar elkaar via het raam. Goede vrienden met de buren? Spreek met elkaar af om via het raam even te proosten op het einde van de werkweek. Zo houd je toch nog een beetje contact.

7) Schrijf een brief naar je familielid in een verpleeghuis. Helaas mogen familieleden niet meer familie over de vloer hebben. Maak je uiting van liefde net iets persoonlijker door een liefdevolle brief te schrijven en zo toch nog contact te hebben met je dierbare.