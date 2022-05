Reünie van The Bachelor: ’Thomas gaat meteen door het stof’

Na dertien weken - ja écht! Ik schrik dus altijd van het tijdsbestek dat ik uiteindelijk kwijt ben na het bingen van zo’n serie, maar enfin – is eindelijk de langverwachte reünie. Laten we hopen dat hier dan eindelijk de juice gaat plaatsvinden, want dat Thomas de ultieme gentleman oftewel Bachelor is moge duidelijk zijn. Nou, weet je wat?! Ik ga gewoon zelf op zoek naar de roddel en achterklap van dit seizoen, zodat we er toch nog met een BANG uitgaan! Hier komen ze dan: na dertien weken, dertien smeuïge details die mij opvallen tijdens de allerlaatste aflevering… Pak de popcorn er maar bij.

1. Miss(poes)

OMG, ik was Romy ’Miss-kunnen-we-het-even-over-mij-hebben’ dus he-le-maal vergeten. Deze meid is natuurlijk ook bij de reünie. Ze bijt nog zelfs het spits af ook en heeft haar gezicht nóg meer gepoederd dan op alle cocktailparties bij elkaar.

2. Wie?

Ik herken überhaupt heel veel meiden niet. Iets met uitgebreide visagie, haren in de krul en (te) diepe decolletés. Of ik had de eerste tien vrouwen die naar huis zijn gestuurd alweer uit mijn geheugen gewist. (Er zijn gewoon té veel realitysterren tegenwoordig; ik houd het niet meer bij.) Maar wie is Danique?!

3. De volgende Bachelor?

Flirt Anne-Noelle nou met Rick Brandsteder?! Ze hint op een DM (direct message) van hem in haar Instagram-inbox. Yo go girl! Als The Bachelor het niet geworden is, waarom dan niet voor de presentator gaan?! Een vrijgezelle vent is immers een vrijgezelle vent. En zo veel verschillen de heren nou ook weer niet qua looks.

4. Fame

Indigo heeft haar pijlen duidelijk ook op een nieuwe BN’er gericht. Ze is aan het DM’en (dit lijkt een beetje het woord van de reünie te zijn dit jaar) met YouTuber Rijk Hofman. Rijk heeft het in een van zijn YouTube-video’s namelijk onlangs uitgebreid over Indigo gehad, naar aanleiding van haar deelname aan het datingprogramma ‘First Dates’. Ik vraag me trouwens af in hoeverre haar dates met The Bachelor van serieuze aard waren, als ze bij thuiskomst alweer stond aangemeld voor het volgende televisieprogramma…

5. Auw

Maureen is bij de reünie de enige single die emotioneel wordt. Terwijl Thomas de andere vrouwen duidelijk niet meer kan bekoren, wil de blonde finalist nog steeds een verklaring. En terecht. Want welke man laat zijn ‘droomvrouw’ gaan? Thomas wordt eindelijk op het matje geroepen. Met een 18-koppige jury in de zaal.

6. Sensatie?

Thomas gaat bij binnenkomst meteen door het stof. Hij geeft eerlijk toe Maureen uitleg verschuldigd te zijn over zijn ‘droomvrouw-praatje’. Ook dat doet hij weer met het juiste gevoel en een dosis emotie. Hij en Maureen hebben eenmaal terug in Nederland ook al met elkaar gebeld en gevideobeld en zijn elkaar ‘toevallig’ tegengekomen in de kroeg. Deze kleine kans op sensatie is helaas alweer van de baan.

7. Toeval bestaat niet

Dat ‘toevallig’ in de kroeg, blijkt later dus helemaal niet zo toevallig te zijn. Want Demi bekent ineens schaapachtig dat zij en Maureen linea recta naar de betreffende kroeg in Alkmaar zijn afgereisd toen ze hoorden dat Thomas daar een biertje dronk.

8. Terughoudende Thomas

De vergelijking met Thomas’ voorganger (hier heb ik ook al meermaals iets over geroepen!) wordt ook nog even aangehaald. Brave Thomas wachtte namelijk iets langer met zoenen dan Tony. ‘Elke Bachelor is anders.’ Aldus Thomas. Goh. Het antwoord blijkt nóg saaier te zijn.

9. Moment van de waarheid

En dan komt het langverwachte moment – tromgeroffel – een happy end! Al verraadde de big smile van Thomas bij binnenkomst al genoeg. The Bachelor en Merel zijn nog steeds samen en lijken verliefder dan ooit, na vijf maanden stiekem daten.

10. Daten next level

Ik stel me dan iedere avond Netflixen en ThuisBezorgd op de bank voor. Gordijnen dicht en kaarsjes aan. Maar Thomas wist er uiteraard weer een avontuurlijke (slok alcohol!) draai aan te geven. Een weekendje Bremen, samen op wintersport (inclusief apart geboekte vluchten) en een tripje naar Parijs. Zelfs met een pruik op, op de fiets door de Veluwe. Jeetje, hoe duur is die boete van Videoland eigenlijk? Of vonden ze het stiekem ook wel weer... ’avontuurlijk’, denk je?

11. Bevrijdingsdag

Bevrijdingsdag valt dit jaar wel heel letterlijk voor de twee tortelduifjes. Vanaf donderdag mogen ze eindelijk samen zonder vermomming de straat – of het terras – op.

12. Klef

‘We zijn wel echt klef’, valt Merel op na het zien van hun filmpje thuis, terwijl ze zijn handen nog steeds stevig vasthoudt in de studio. Nou ik snap het hoor. Ik zou hem ook niet meer laten gaan. En er zitten immers nog steeds achttien kapers in de zaal.

13. Drie maal...

Drie keer is inderdaad scheepsrecht. Na drie seizoenen is het gelukt! The Bachelor heeft zijn liefde gevonden en moet zijn titel inleveren. Ook Rick kan zijn geluk duidelijk niet op. Hij kan eindelijk flirten met de dames in plaats van wingmannen voor zijn vriend. En dat mogen ze weten ook: hij staat linksvoor aan de bar.