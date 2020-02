Vroeger was het normaal. Tegenwoordig is het zeldzaam. Ik heb het over een strenge opvoeding; niet een beetje streng, maar heel streng. En de reden dat ik dit onderwerp aansnijd is omdat het, juist in deze moderne tijden, meer nodig is dan ooit. Ik pleit hiervoor om één belangrijke reden: om de toestroom van kinderen in de jeugdzorg drastisch terug te brengen.