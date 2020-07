’De ex van mijn vriend stookt in onze relatie’

Lieve Sabine, ik zit met een enorm dilemma. Al vier jaar ben ik samen met een ontzettend leuke man. Hij is 47 en heeft drie kinderen. Ik leerde hem kennen in de sportschool toen hij net gescheiden was. Na een maand of drie kregen we verkering. Inmiddels wonen we alweer drie jaar samen en de kinderen zijn week op, week af bij ons. Nou verweet de oudste (15) me vorige maand dat papa en mama uit elkaar zijn omdat hij voor mij koos. Dat is dus absoluut niet waar, maar is wel wat zijn ex aan de kinderen vertelt. Wat moet ik hier nou mee? Want mijn vriend neemt geen stelling en is ook niet van plan om zijn ex terecht te wijzen. Maar dit beïnvloedt wel de relatie met mijn stiefkinderen. Zal ik op haar afstappen en even haarfijn uitleggen dat ze toch echt zelf schuld heeft aan haar scheiding? Ik ben dat mens echt meer dan zat!

Sabine: „Boos worden op die ex zal de verhoudingen alleen maar op scherp stellen, en de enigen die daarvan de dupe worden zijn de kinderen. Dus dat raad ik je ten zeerste af. Als ik jou was, zou ik met je vriend en zijn kinderen een fijn en vooral rustig en liefdevol gesprek voeren. Uitleggen dat jullie vinden dat juist zíj de waarheid moeten kennen. Dus hoe het echt zit. Je vriend kan best uitleggen dat hij jou pas leerde kennen nadat hun papa en mama uit elkaar waren. Dit alles doe je zonder hun moeder af te vallen. Dat heb je namelijk helemaal niet nodig. Ik hoop dat jullie er uitkomen. Het leven is al ingewikkeld genoeg. Succes!

