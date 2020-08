’Stiekem prop ik van alles naar binnen’

Toen ik mijn vriend vorig jaar via een datingsite leerde kennen, stoorde ik me eigenlijk aan zijn tekst, waarin hij beschreef dat zijn droomvrouw ’beslist slank’ moest zijn. Nu was ik op dat moment slank, ik was namelijk net met heel veel pijn en moeite onder begeleiding 20 kilo afgevallen. Zijn foto sprak me aan en zijn teksten waren verder zo grappig, dat ik toch met hem wilde afspreken. Hij ziet er fantastisch uit. Hij zorgt erg goed voor zichzelf, doet fanatiek aan hardlopen en fitness, eet gezond en besteedt veel geld en tijd aan zijn uiterlijk. Toen hij foto’s uit mijn ’dikkere tijd’ zag, viel hij bijna van zijn stoel. ’Ik was nooit op je gevallen als je er nog zo uitzag’, bekende hij. Daar moest ik om lachen. Ik zou het namelijk nóóit meer zover laten komen...

Succesvol stel

Toen Lars me in januari vroeg om bij hem in te trekken, was ik heel blij en trots. Ik mocht in zijn schitterende huis komen wonen! We waren het toonbeeld van een succesvol stel, hij als accountant en ik als juridisch adviseur. Qua werk is dat nog steeds zo. Maar verder begint het beeld van het ideale paar wel barstjes te vertonen. Lars en ik leidden altijd al ons eigen leven. Overdag waren we naar ons werk, ’s avonds hadden we veel afspraken buiten de deur: etentjes met vrienden, naar het theater of de bioscoop en regelmatig naar de sportschool. Maar sinds maart is dat gestopt. We werken nu allebei vanuit huis en zitten dus de hele dag op elkaars lip. Lars is heel gedisciplineerd. Hij staat om 7 uur op, gaat bij weer en wind hardlopen, eet een bord havermout en gaat aan het werk.

’s Avonds wil hij na het eten een stuk wandelen en tussendoor doet hij ook nog vaak fitnessoefeningen. Ik houd niet van hardlopen. Wel vind ik het best fijn om af en toe een wandeling te maken, maar niet elke avond en zeker niet urenlang. Ik ontspan veel meer met een lekkere film of serie, en drink daar dan in het weekend graag een glas wijn bij. Ook vind ik het leuk om uitgebreid te koken en allerlei nieuwe recepten uit te proberen. Bovendien steun ik graag de plaatselijke horeca door regelmatig eten te bestellen. Lars zegt dat restauranteten veel te zout en te vet is, en dat toetjes slecht voor ons zijn. Ook vindt hij het niet nodig dat ik zo uitgebreid kook. Hij vindt het belangrijker dat de maaltijd die ik maak gezond is dan dat het lekker smaakt.

Coronakilo’s

Ik merk dat ik er een beetje opstandig van word. Hoe meer hij zeurt over eten, hoe meer ik de neiging heb om van alles in huis te halen. Koekjes, snoep, chips... Noem maar op. Met als gevolg dat ik steeds meer een stiekeme snoeper word. Ik prop M&M’s - die ik in een geheime la verstop - naar binnen als hij even niet kijkt. Ik eet stukken kaas als ik aan het koken ben. En ik haal stiekem een ijsje tijdens het boodschappen doen. Inmiddels zit er alweer 5 kilo aan. Lars baalt ervan. Hij zegt dat ik zo snel mogelijk ’de coronakilo’s moet aanpakken’. Zelf vind ik het ook erg: mijn kleren zitten loeistrak en ik voel me onzeker als ik met hem vrij. Ik wil dat hij me aantrekkelijk vindt en trots op me is. Ik stop met die onzin en ga weer op dieet. Morgen begin ik. Hoop ik...

