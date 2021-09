’Ik begrijp het niet, ik kan toch niet ineens biseksueel zijn?’

„Al jaren gaan we met het gezin naar de camping in Noord-Italië. Mijn dochters van 6 en 8 vinden het er heerlijk, en mijn man en ik ook. Elk jaar beseffen we dan weer hoe gelukkig we samen zijn. Tot deze zomervakantie, een paar weken geleden. Volgens mij ben ik toen verliefd geworden op iemand anders…

Vakantie

Het begon allemaal op de eerste dag van de vakantie. Toen wij onze tent hadden opgezet, was de plek naast ons nog vrij. Ik ging naar het supermarktje op de camping om boodschappen te doen voor de lunch. En daar zag ik haar. Ze liep langs, terwijl haar donkere krullen op haar gebruinde huid dansten. Ik bleef maar naar haar kijken. Ik had niet eens door dat ik al lang aan de beurt was bij de kassa. Eenmaal terug bij onze plek stond de tent van de buren ook al. Ik zag een man met een kind de tent uitkomen. En toen zag ik haar weer! De vrouw uit de supermarkt liep linea recta naar de tent van onze buurman. Zij hoorde bij hem.

We raakten door de kinderen al snel aan de praat. Niet alleen onze meiden en hun dochter hadden het gezellig met elkaar, ook de mannen waren binnen de kortste keren dikke vrienden. Maar tussen haar en mij bleef het wat onwennig. Ik had een raar gevoel vanbinnen, helemaal toen ik haar in de ogen keek.

Vlinders

De volgende dag gingen onze mannen fietsen, waardoor wij met de kinderen overbleven. We besloten naar het zwembad te gaan, waar we elkaar af en toe per ongeluk aanraakten. Van achter mijn zonnebril moest ik steeds naar haar kijken, omdat ze zo prachtig was. Toen ze mijn rug insmeerde, ging er een schok door mij heen. Ik voelde vlinders in mijn buik. En de manier waarop ze mij uitgebreid insmeerde met zonnebrandcrème, gaf mij het gevoel dat het wederzijds was. Maar ik kon het niet geloven en wilde dat ook niet. We zijn tenslotte allebei getrouwd en hebben kinderen, het kon gewoon niet. En misschien zocht ik er ook gewoon te veel achter.

Ik was verschrikkelijk in de war en kon het er met niemand over hebben. Er is niets tussen ons gebeurd, maar de rest van de vakantie hing er wel steeds een spanning in de lucht. Gelukkig had niemand dat door.

Toen de vakantie ten einde liep, hebben we meteen weer dezelfde plek geboekt. En zij ook. We beloofden elkaar te mailen, maar ik dacht: dat zal wel doodbloeden. Meteen kreeg ik een berichtje van haar en nu mailen we elkaar bijna dagelijks. Soms op een heel flirterige manier.

Nog steeds begrijp ik het niet helemaal. Ik kan toch niet ineens biseksueel zijn? Toch denk ik voortdurend aan haar en voelt het alsof ik een leugen leef. Elke keer als ze mij een berichtje stuurt, maakt mijn hart een sprongetje. Ik kijk nu al zo uit naar volgend jaar zomer, maar aan de andere kant vind ik het ook eng. Stel dat er deze keer wel iets tussen ons gebeurt, wat dan?”