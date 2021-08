Helen’s dagboek deel 548: ’Eva ontspoorde steeds meer op seksueel gebied’

Premium Binnenland

Fallout 4 uitgespeeld zonder te doden

Hoewel het mogelijk is om levens van mens en dier te sparen in Fallout 4, lijkt het een onmogelijke opgave om de game geheel pacifistisch uit te spelen. Gamer Kyle Hickley heeft de klus onlangs geklaard in de moeilijkste modus. Eenvoudig was dit niet.