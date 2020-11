Daghoroscoop 4 november

VANDAAG JARIG

U houdt van het goede leven en daaraan zal het u ook komend jaar niet ontbreken. Als u gokt, gok dan intuïtief, niet op de automatische piloot. Uw financiële voelsprieten zijn fantastisch, maar let ook op uw dromen. Via spirituele wegen kan u financiële informatie bereiken.

RAM

U kunt ondanks uzelf betrokken raken bij een vertrouwelijk gesprek. Wees zuinig op de informatie die u krijgt en geef deze niet aan buitenstaanders prijs. Van de contacten die u nu legt zult u plezier hebben. Herstel banden met familie.

STIER

Geef kinderen inzicht in uw budget en overleg waarop bezuinigd kan worden als u niet kunt voldoen aan hun wensen. Maak een solide balans op als u een wintervakantie plant. Houd rekening met kosten die niet bij de boeking zijn inbegrepen.

TWEELINGEN

Een geschikt moment om uw baas thuis uit te nodigen nu de kosmos kansen en beloningen belooft. Bazuin geen dingen rond die beter geheim kunnen blijven. Voorkom dat uw werk eisen stelt die uw relatie kunnen beschadigen.

KREEFT

Er kan een wissel worden getrokken op uw geduld als u in het onderwijs werkt of met bureaucratie te maken krijgt. Vooral administratieve rompslomp of een onderlinge machtsstrijd kan veel van u vergen.

LEEUW

Leg latente problemen onder een vergrootglas om te zien wat de oorzaak is. Toon u bereid om informatie met anderen te delen in ruil voor hun bijdrage. Wees voorzichtig met iemand die zich principieel opstelt.

MAAGD

Relationele zaken zien er veelbelovend uit. Als uw geliefde in een romantische stemming is zal het u niet ontbreken aan aandacht. Nog alleen, dan kunt u een leuk iemand ontmoeten. Neem geen genoegen met minder dan het beste.

WEEGSCHAAL

Een reünie met oude vrienden draait op een teleurstelling uit als u ontdekt dat u niet veel meer gemeen hebt. Overweeg een kamer te verhuren als geld een probleem is. Houd vast aan eigen wensen, ook al is een compromis aanvaardbaar.

SCHORPIOEN

Komende periode zullen sociale contacten meer gewicht in de schaal leggen. Ook romantiek kan een belangrijke rol gaan spelen. Zeg nimmer “nooit”, want het leven heeft verrassende wendingen voor u in petto.

BOOGSCHUTTER

Het kan moeite gaan kosten om de eindjes aan elkaar te knopen. Opgroeiende kinderen zijn veeleisend en onredelijk en zij begrijpen doorgaans niet dat wat gisteren mogelijk was vandaag onmogelijk kan zijn geworden.

STEENBOK

Laat u vandaag niet uit het veld slaan en straal tevredenheid uit. Geniet van een rustige, comfortabele dag. Overdenk eens of u wel een optimaal gebruik maakt van uw tijd en talenten. U hebt meer mogelijkheden dan u denkt.

WATERMAN

Onverwacht hoge rekeningen kunnen het nodig maken uw reserves aan te spreken. Probeer ze snel weer aan te vullen. Hecht waarde aan loyaliteit en zorg ervoor dat anderen u hoogachten. Laat u geen geheim ontglippen.

VISSEN

Naarmate de verstandhouding met uw omgeving verbetert neemt uw kans op succes toe. Probeer een oude vriendschap nieuw leven in te blazen en laat u niet afschrikken als u niet meteen met open armen wordt ontvangen.