Weekhoroscoop 49

Ram

Liefde: Jullie relatie staat momenteel vooral in het teken van financiën. Mogelijk kunnen er op korte termijn schulden worden afgelost of maken jullie op financieel gebied alvast plannen voor het nieuwe jaar.

Financiën: Alles wat in verband staat met financiën komt nu in rustiger vaarwater. Er is minder geldstress en dit heb je vooral te danken aan je eigen inzet op dit gebied. Je hebt het afgelopen jaar hard gewerkt en veel geleerd!

Werk: Op je werk is het rustiger dan je gewend bent, maar… wat vind je het heerlijk! Eind december worden er net nog even nieuwe werkzaamheden op je bord geschoven, maar daar hoef je je nu nog niet druk om te maken.

Persoonlijk: Eindelijk neemt de stress waarmee je de afgelopen maanden kampte geleidelijk af. Na zoveel tijd en energie te hebben geïnvesteerd in andere dingen ben je nu zelf weer aan de beurt.

Stier

Liefde: Jullie gezellige momenten van samen zijn worden bruut verstoord door gedoe bij de buren, herrie op straat of ophef in de wijk. Jullie aandacht gaat even meer uit naar de omgeving dan naar elkaar.

Financiën: Reparaties in huis kunnen in de papieren lopen en ook je computer of telefoon vertoont kuren. Je hebt in elk geval meer geld nodig om een en ander te laten repareren. Wees niet bang om geld uit te geven. Waar er één euro uitgaat, komt er een andere in.

Werk: Je carrière gaat er met de dag op vooruit en hoewel het hard werken is, is er wel degelijk sprake van meer zekerheid op dit gebied.

Persoonlijk: Je wit even je ei kwijt en hebt behoefte aan een goed gesprek, bij wie kun je hiervoor terecht?

Tweelingen

Liefde: Nadat het een poos goed is gegaan tussen jullie, kan er deze week een kink in de kabel komen. Als de liefde sterk genoeg is overleeft de relatie dit wel, zo niet, zou het best nog wel eens een spannend weekje kunnen worden.

Financiën: Met je financiën is helemaal niets mis. En al helemaal niet als je je zelf ook aan je budget weet te houden. Waarschijnlijk gaat dit wel lukken, je wordt namelijk erg blij van het bedrag dat momenteel op je rekening staat.

Werk: Direct aan het begin van de week kun je goede ontwikkelingen verwachten op je werk. Je levert mooie resultaten en krijgt hier ook nog op een leuke manier waardering voor.

Persoonlijk: Alles in, op en rond de auto verdient extra aandacht. Dit varieert van het peilen van je olie tot het aanpassen van je rijstijl. Geen zorgen, als je dit wat meer in de gaten houdt komt alles in orde.

Kreeft

Liefde: Jullie seksleven gaat er met de dag op vooruit. Zowel jij als je partner zijn behoorlijk creatief op dit gebied momenteel. Spannend!

Financiën: Een verandering in je financiële zaken is nodig. Welke betalingen gaan goed, waarmee loop je achter, welke lasten kunnen omlaag en welke betalingen kunnen eigenlijk wel stop gezet worden?

Werk: Op je werk is een verandering op handen. De kans is groot dat je ander werk krijgt of op een andere plek je opdrachten moet uitvoeren. Geeft niets, niet elke verandering is per definitie negatief. Integendeel.

Persoonlijk: Je lichamelijke conditie is er al een flink stuk op vooruit gegaan. Uiteraard kan het altijd beter, maar je bent lang niet meer zo snel moe als voorheen. Zou dit komen door de verbeteringen die je qua lifestyle hebt ingevoerd?

Leeuw

Liefde: Als jullie kinderen hebben kan het geen kwaad hen wat extra in de gaten te houden. Gaat alles goed met ze? Hoe voelen ze zich? Hoe gaat het op hun werk of op school?

Financiën: Op het financiële vlak kun je bericht verwachten waar je niet erg blij van wordt. Vertraging of vermindering is waar je rekening mee dient te houden. Woorden die je liever niet in één zin ziet staan met ‘financiën’. Helaas, het is even niet anders.

Werk: Vooral maandag en dinsdag ga je als een trein op je werk. Daarna kakt het iets in en krijg je te maken met wat kleine irritaties. Je aan de situatie aanpassen is in dit geval het beste wat je kunt doen.

Persoonlijk: Je eigen houding bepaalt of mensen je al dan niet positief benaderen en je eigen instelling maakt of iets wel of niet leuk wordt. Eigenlijk ben je een spiegel voor je omgeving. Wat zien mensen wanneer ze naar je kijken en hoe reflecteert dit op hen?

Maagd

Liefde: Binnen de familie is er wat gedoe, wat indirect ook je relatie kan beïnvloeden. Probeer er samen gewoon rustig over te praten. Er ruzie over maken zal jullie zeker niet helpen en de situatie zal er ook niet door veranderen.

Financiën: Met de financiën gaat het redelijk, maar ook niet meer dan dat. Hoewel je meer dan voldoende inkomsten hebt blijft er helaas bar weinig van over. Geld heb je niet heel veel, maar spúllen! Meer dan genoeg. Dat zou best iets minder kunnen. Eigenlijk.

Werk: Hoewel op je werk alles goed gaat, houdt je thuissituatie je erg bezig. Mogelijk ben je thuis de boel aan het opknappen en heb je hier meer zin in dan de dingen die je dagelijks op je werk doet. Of je werkt momenteel liever thuis, dat kan natuurlijk ook.

Persoonlijk: Je ziet er fantastisch uit en zo voel je je ook. Je huid straalt, je ogen glinsteren en zelf shine je ook. Zo zie je maar, wie van binnen mooi is, kan dit naar buiten toe niet verbergen.

Weegschaal

Liefde: Tussen jou en je geliefde zit het goed. Dit gaat over een week of drie veranderen, dan is er storm op komst. Reden te meer om nu alvast wat beter op je woorden te letten, je wilt natuurlijk niet dat een en ander je straks voor de voeten wordt gegooid.

Financiën: Niet zozeer je financiën, maar de personen die hiermee te maken hebben gaan een onrustige periode tegemoet. Hierdoor kan het voorkomen dat er fouten worden gemaakt in de administratie of bij het overmaken van je salaris.

Werk: Je computer of telefoon heeft een update nodig. Hier kan even tijd in gaan zitten, maar dat is het absoluut waard.

Persoonlijk: Op het gebied van gezondheid kan het wel wat beter. Je energiepeil niet helemaal wat het zou moeten zijn, maar gelukkig is het maar tijdelijk. Neem wat meer rust, zowel fysiek als mentaal. Vooral dat laatste.

Schorpioen

Liefde: In de liefde gaat alles prima. Je partner bemoeit zich op een positieve manier met je financiën waardoor jullie het op dit gebied samen nog beter krijgen. Ook worden er mooie cadeaus voor elkaar gekocht. Toe maar, verwennerij!

Financiën: Langzaam maar zeker word je iets losser in het uitgeven van geld. Pas op dat je niet al te makkelijk wordt. Zorg er in ieder geval voor dat je inkomsten en uitgaven netjes in balans blijven.

Werk: Je blijft nog even open staan voor mogelijke veranderingen. Dat is ook goed, want het is zeker niet ondenkbaar dat er een reorganisatie op je werk gaat plaatsvinden. Ook andere wijzigingen met het oog op je huidige functie behoren tot de mogelijkheden.

Persoonlijk: Als je kinderen hebt zitten deze momenteel in een lastige fase waarin ze meer op zoek gaan naar zichzelf en hoe ze zich naar de buitenwereld toe willen profileren. Als ze je zelf niet om advies vragen, laat ze dan even.

Boogschutter

Liefde: Het is thuis een beetje onrustig. Je partner en/of kinderen zijn snel geïrriteerd en daarbij is er in het huis ook wat gedoe met het oog op defecten en reparaties. Sommige dingen kunnen jullie zelf en sommige dingen zullen moeten worden uitbesteed.

Financiën: Je financiën rijzen de pan uit. Enkele dagen voor kerst bereik je op dit vlak echt een piek, maar deze week ziet het er ook al prima uit.

Werk: Je werkt meer op één plek en zit vaker stil waardoor je mogelijk ook gemakkelijker aankomt. Helemaal als je tijdens het werk uit de droppot of de koektrommel zit te snoepen. Loop desnoods elk uur even een rondje door het bedrijf of door je huis. Even de trappen op en neer, alle beetjes helpen!

Persoonlijk: Trek je niets aan van kletspraatjes van derden. Roddelaars houd je altijd en hoe meer men over je praat, hoe meer men kennelijk met je bezig is. Praat jij wel eens over iemand die je compleet koud laat? Nee toch?

Steenbok

Liefde: Je geliefde heeft je steun nodig op het gebied van werk en/of gezondheid. Hij of zij heeft te maken met diverse veranderingen op deze levensgebieden.

Financiën: Hoewel er sprake kan zijn van vertraging doet dit niets af aan de bedragen die er binnenkomen Dit is een goede voorbode voor 2021, wat volgens de sterren een zeer sterk jaar voor je wordt op dit gebied.

Werk: Op het gebied van werk is er weinig nieuws onder de zon, behalve dat je vooral dinsdag en woensdag bovenmatig goede resultaten boekt. Op die dagen verloopt alles meer dan soepel en gaan de dingen je makkelijker af dan anders.

Persoonlijk: Stop met het uitstellen van de dingen waar je al langere tijd over nadenkt of die je al een poosje wilt gaan doen. Zelfs als je er iets anders voor moet opgeven zal het achteraf de moeite waard blijken!

Waterman

Liefde: De basis tussen jou en je partner is prima, daar verandert dat beetje onenigheid wat jullie staat te wachten helemaal niets aan. Wel is er wat onrust op handen met het oog op een vriendschap waar je al een poosje niet helemaal happy meer mee bent, maar ook daar kom je wel weer overheen.

Financiën: Je moet er nog even flink aan trekken, het gaat allemaal even niet van een leien dakje. Gelukkig kun je wel uitkijken naar een betere periode op dit gebied, vanaf de kerstdagen heb je weer wat meer financiële armslag.

Werk: Werk en vrije tijd kun je nu prima met elkaar combineren. Het is namelijk heel belangrijk om wat meer te netwerken en dan met name buiten werktijd op een ongedwongen, ontspannen manier.

Persoonlijk: Je hebt nu meer behoefte aan tijd voor jezelf en gelukkig kun je je hier ook aan toegeven. Daarnaast google je je helemaal suf naar een nieuw onderwerp waarin je zeer bent geïnteresseerd. Dit zou wel eens het begin van een nieuwe hobby kunnen zijn.

Vissen

Liefde: De liefde viert hoogtij, niet in de laatste plaats omdat jullie ook echt aandacht aan elkaar besteden. Aan een relatie moet men blijven werken, maar bij jullie gaat het haast vanzelf.

Financiën: Op het financiële vlak zijn er nog best wat aandachtspuntjes, maar desondanks kom je niets te kort. Blijf wel je uitgaven en inkomsten nog even bijhouden voor het overzicht.

Werk: Op je werk zijn er nieuwe ontwikkelingen te verwachten. Je valt op en de kans is groot dat je wordt benaderd voor een leuke opdracht. Ook een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek behoort tot de mogelijkheden.

Persoonlijk: Pak wat vaker je rust en laat je niet verleiden tot het doen van klusjes voor anderen. ‘Even’ dit en ‘even’ dat duurt altijd veel langer dan ‘even’. Trap er niet in Vis!