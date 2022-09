’Ik word nooit meer beter, maar wilde nog wel trouwen’

Van de ene op de andere dag…

„Had ik vorig jaar een bult in m’n nek. Voor de zekerheid ging ik even langs de huisarts. Die dacht aan opgezette lymfeklieren, niets om me zorgen over te maken. Maar een paar dagen later kreeg ik hoge koorts en voelde ik me slechter dan ik me ooit had gevoeld. Na wat aandringen van Matthijs en mijn moeder ging ik naar het ziekenhuis. Al vrij snel was er een diagnose: ongeneeslijke longkanker. Pas een paar maanden daarna kwam het nieuws echt binnen. Ik zat in mijn eentje het programma Over mijn lijk te kijken – geen slim plan als je zelf ongeneeslijk ziek bent – en kwam ineens tot het besef dat mij hetzelfde stond te wachten.”

Sindsdien ben ik…

„In razend tempo volwassen geworden. Soms vind ik dat stom. Ik wil ook lachen om stomme grapjes en me druk maken om onbenullige dingen. Maar ik ben anders naar het leven gaan kijken. Voorheen was school alles voor mij; ik studeer communicatie en een onvoldoende voelde als het einde van de wereld. Tegenwoordig vind ik alles prima, als het maar een voldoende is. Er zijn vast ook mensen in mijn situatie die denken: bekijk het maar met die opleiding! Maar dat past niet bij mij. Ik ben een bezig bijtje en vind het leuk om onder de mensen te zijn. Het kost veel energie, maar dat is dan maar zo. Van hele dagen netflixen ga ik me alleen maar slechter voelen.”

Toen ik te horen kreeg…

„Dat ik nooit meer beter zou worden, zei ik dat ik twee dingen nog wilde: moeder worden en trouwen. Omdat ik door de behandelingen onvruchtbaar ben geworden, zal ik nooit een kindje krijgen. Trouwen was ook een beetje naar de achtergrond verdwenen. Totdat Matthijs mij vorig jaar op mijn verjaardag, omringd door familie, ten huwelijk vroeg. Onze trouwdag was de mooiste dag van mijn leven: in een bos, op een zonnige dag, met het geluid van vogeltjes op de achtergrond. Een droombruiloft. En een droomman.”

Voor de dood…

„Ben ik niet bang. Wel vind ik het eng om de mensen van wie ik hou achter te laten. Vooral Matthijs. Ik denk dat als ik voor euthanasie kies, hij de enige is die ik erbij wil hebben. Ik vind het geen fijn idee om dat midden in een kamer vol huilende mensen te doen. Het is moeilijk om erover na te denken, maar ik hoop dat als ik er niet meer ben, hij een leuk iemand ontmoet. Hij verdient het om gelukkig te zijn.”

