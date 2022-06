De twee meisjes die afgelopen zaterdag zijn lastiggevallen door een man in de trein in Hoorn zijn pas 11 en 16 jaar oud, zo valt te lezen in De Telegraaf. De man zou zichzelf hebben bevredigd in het bijzijn van de twee minderjarige zusjes. De oudere zus vertelt: „Mijn zusjes hebben ongevraagd iets gezien wat totaal niet hoort bij hun leeftijd. Ze zijn totaal in shock. Hij heeft de zelfbevrediging volbracht en dat was voor de meisjes een nachtmerrie om te moeten zien.”

De twee zusjes hebben de man erop aan gesproken en riepen uiteindelijk om hulp. „Een meneer die ook in de coupé zat, sprong op en rende achter die kerel aan. Maar tevergeefs”, aldus de oudere zus.

Maatregelen

Volgens de oudere zus zijn de twee meisjes nog steeds „doodsbang”, daarom doet ze een oproep: „Gebruik die camera’s in de trein waarvoor ze bedoeld zijn en niet pas achteraf.” De woordvoerder van de NS zegt dat zij er alles aan doen om dit soort incidenten te voorkomen. Ze verwijst naar de camera’s die hangen in de trein, de conducteur die aanwezig is en het WhatsApp-nummer dat reizigers kunnen gebruiken om te melden dat zij zich onveilig voelen (06-13181318).

Toch is dit het derde incident in korte tijd dat voorvalt in de trein. De twitteraar hieronder zegt dat het WhatsApp nummer van de NS ’misschien niet genoeg is’. Wat moet er gebeuren om de veiligheid in de trein te vergroten? Moeten conducteurs bijvoorbeeld vaker langslopen? Of moet er een ’noodknop’ komen in treinen, zoals een andere twitteraar voorstelt?

Praat mee

Voel jij je nog veilig in de trein? Of zorgen deze incidenten ervoor dat jij je niet meer helemaal comfortabel voelt? En wat zou er dan volgens jou moeten gebeuren om de veiligheid in de trein te vergroten? Laat het ons weten en praat mee via onze Facebookpagina!