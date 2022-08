Elly en haar kinderen hebben een rolstoel: ’Af en toe wordt het me te veel’

„Ik ben fulltime huismoeder. Ik werk niet, want ik ben arbeidsongeschikt verklaard. Bij alles wat ik doe, krijg ik last van mijn gewrichten. Het zit hem al in de kleinste bewegingen: als ik een keer naar mijn kind reik, ga ik soms net wat te ver en gaat mijn schouder snel uit de kom. Eén verkeerde stap en mijn knieschijf schiet eruit.

Vroeggeboorte

Sinds 2007 of 2008, ik weet niet meer precies welk jaar, kreeg ik mijn rolstoel. Deze gebruik ik alleen voor lange afstanden. Micha heeft er ook een. Hij heeft door zijn vroeggeboorte ASS (Autisme Spectrum Stoornis) en een motorische ontwikkelingsstoornis opgelopen. Hij kan geen potlood of pen vasthouden en loopt met gebogen rug en knieën.

Dat laatste houd je natuurlijk niet de hele dag vol, dus ook hij heeft voor langere afstanden een rolstoel nodig. Amy heeft net als ik het Ehlers-Danlos syndroom en heupdysplasie (afwijking waarbij de heup niet goed is gevormd, red.) gehad, waar ze volgend jaar aan geopereerd moet worden. Ze valt daardoor vaak. Ook voor haar een rolstoel, dus.

Huishouden

Allard werkt fulltime, dus veel tijd voor het huishouden heeft hij niet. Hij doet ’s avonds de boodschappen, stofzuigt soms en zeemt de ramen. Dat laatste kan ik niet met mijn schouders. Alle huishoudelijke taken in één dag doen, is te belastend voor mij. Op de ene dag doe ik de badkamer, de andere dag dweil ik het huis.

Mijn kinderen vinden het prachtig om te helpen met poetsen. Als ik bezig ben wil Amy bijvoorbeeld vaak helpen. Na vijf minuten zegt ze dan: ’Mama, ik ben klaar en heb heel het huis gedaan!’ Supergrappig en heel gezellig. Ze is ook nog maar vier jaar.

Ik sta er ook zo in van: ik ben thuis, dus ik doe het huishouden. Allard werkt zich een slag in de rondte en is ’s avonds geregeld moe, dus dan ga ik ook niet zeggen: ’Je bent klaar met werken, ga nu maar even dit, dit en dit doen.’

Begeleid spelen

„Omdat ik altijd thuis ben, neem ik de meeste zorg op me voor de kinderen. Ze hebben veel zorg nodig, want ze kunnen zichzelf bijvoorbeeld niet aankleden of wassen. Ook zelfstandig eten, naar de wc gaan of tanden poetsen lukt niet. Ze vallen om de haverklap, dus ik moet constant alert zijn.

Spelen doen ze dan ook begeleid: Micha is bijvoorbeeld zes, maar sociaal-emotioneel nog tweeënhalf. Alles moet ’op zijn manier’. Ik moet dan conflicten voorkomen door bijvoorbeeld elke vijf minuten nieuwe activiteiten te verzinnen. Anders vliegen hij en zijn zusje elkaar in de haren. Af en toe wordt de zorg me even te veel. Dan vraag ik Allard of hij misschien naar huis kan komen.

Financieel

Met het salaris van Allards fulltimebaan en mijn uitkering komen we goed rond. Zou zijn baan wegvallen, dan zouden we in de problemen komen. Zeker nu alles in de supermarkt duurder wordt. We hebben samen één rekening, met spaarpotjes voor onder andere boodschappen, benzine, dagjes weg en vaste lasten.

Dat vind ik heel fijn. Je bent dan dat ’jij verdient meer, dus betaal jij dit maar’ voor. Aangezien ik geen eigen rekening heb, heb ik niets om op terug te vallen. Ik heb wel eens gevraagd: ’Wat als we ooit zouden scheiden?’ Toen reageerde Allard: ’Dan krijg jij alles. Kan me niets schelen’. Wij hebben zo veel meegemaakt samen, wij gaan toch niet uit elkaar.”

