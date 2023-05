’Het gele pak van Máxima flatteert minder: staat niet vriendelijk’

„Bij een streekbezoek staat echt de inhoud centraal”, vertelt Josine Drogendijk, „dus de koning en koningin zijn er om te horen wat er in de streek speelt. Het is het ene lange gesprek na het andere; heel zakelijk. Máxima heeft haar kledingkeuze daar op afgestemd.”

Spijs

Op de eerste dag van het streekbezoek - onder andere gevuld met bezoekjes aan een schapenboerderij, zorgvilla en de reddingsbrigade - droeg Máxima overdag een roze broekpak van Claes Iversen. ’s Avonds hulde ze zich in een wit ensemble van Natan en vandaag is een gele variant van Zara aan de beurt.

„Broekpakken zijn sinds de coronatijd - toen de koninklijke familie hun kledingkast moest afschalen - heel erg in trek aan het hof”, vertelt Drogendijk. „We zagen bijvoorbeeld Amalia in een broekpak op Koningsdag, we zagen het bij de receptie voor de kroningen van King Charles… Een pak is heel multifunctioneel, en heel verstandig op een dag als vandaag met wisselende weersomstandigheden. Wel zou ik binnenkort graag weer wat anders zien; het is goed om af en toe te veranderen van spijs.”

Chique details

Máxima’s nieuwe, roze pak was volgens Drogendijk een schot in de roos. „De kleur was perfect, want het was zo grauw op de eilanden! Heel fijn om een flinke snuf roze op de plaatjes te zien. En tja… als je iets besteld bij Claes Iversen, dan weet je gewoon dat je iets krijgt wat écht goed past. Kijk maar eens naar de lengte van de broekspijpen; ze kwamen precies tot de grond. De chique details zoals de acht knoopjes op elke mouw en de bijpassende top - die dezelfde kleur, maar een ander stofje heeft - geven nog meer schwung.”

’Tijdens het bezoek aan de schapenhoeve op Texel, droegen Máxima en Willem-Alexander beiden een beige regenjas.’ Ⓒ ANP

Tijdens het bezoek aan de schapenhoeve op Texel, droegen Máxima en Willem-Alexander beiden een beige regenjas. Máxima van Burberry en Willem-Alexander van het Britse merk Wellington. „Ik vond de trenchcoats wel geinig, maar niet heel flatterend. Maar goed, bij een regenjas is dat ook niet het belangrijkste. Ze waren gewoon nodig, want het regende.”

’Wat je niet goed op de foto ziet, is dat ze er ook grote pareloorbellen bij droeg, in de vorm van een schelp.’ Ⓒ ANP

’s Avonds woonde het koninklijk paar een voorstelling bij van Tryater, in het kader van het Oerol theaterfestival dat elk jaar in juni op het Terschelling plaatsvindt. Máxima wisselde voor deze gelegenheid haar roze pak in voor een wit pak. „Een wit pak is altijd goed. Wat je niet goed op de foto ziet, is dat ze er ook grote pareloorbellen bij droeg, in de vorm van een schelp. Grappig detail!”

Vriendelijk

Het paar overnachtte op de Groene Draeck; het zeiljacht dat prinses Beatrix vorige maand weer in gebruik heeft genomen. Máxima stapte vanochtend aan wal in een felgeel pak van Zara. Drogendijk vindt het niet haar beste look. „Ik vind de kleuren haar minder flatteren. Kijk, het valt wel lekker op in de menigte en het is - in tegenstelling tot het weer - een zonnige outfit. Maar ik vind het geel van het pak en het zwarte shirt daaronder té contrasterend. Dat staat niet vriendelijk bij onze koningin, het roze pak wel.”

Het is inmiddels al de vierde keer dat het gele broekpak in beeld kwam. Ook de haardecoraties van Fabienne Delvigne en Laura Noetinger die ze vandaag en gisteren droeg, gaan al meer dan tien jaar mee. Drogendijk vindt het ’recyclen’ een goede zet. „Kledingstukken zijn geen wegwerpartikelen. Ik vind het dan ook niet meer dan logisch dat ze dat aan het hof ook doen. Máxima is daar overigens niet de eerste mee. Ook Wilhelmina liet avondjurken maken, waarna ze die stof tot bijvoorbeeld mantelpakken liet omvormen.”