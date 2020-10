Ⓒ Getty Images/iStockphoto

De één heeft meer last van slaapproblemen dan de ander. Sommigen vallen binnen een minuut in slaap en slapen vervolgens de hele nacht door, terwijl dit voor anderen helemaal niet zo vanzelfsprekend is. Wat de oorzaken kunnen zijn van slaapproblemen en hoe je ervanaf kan komen, vroeg VROUW aan psycholoog/blogster Najla Edriouch.