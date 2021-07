Moet de mondkapjesplicht weer ingevoerd worden?

Op 26 juni werd een aantal coronamaatregelen versoepeld. Zo mochten clubs weer open en is een mondkapje alleen nog verplicht op plekken waar het niet mogelijk is om 1,5 meter afstand te houden, zoals in het openbaar vervoer. In binnenruimtes mag de beheerder zelf nog bepalen of het dragen van een mondkapje verplicht is, zo schrijft de Rijksoverheid. Dit kan een organisatie bijvoorbeeld in de huisregels opnemen.

Besmettingen

De besmettingscijfers stijgen echter weer flink sinds de versoepelingen zijn ingevoerd. Vorige week werd al bekend gemaakt dat een aantal van de maatregelen weer teruggedraaid werd. Zo moesten clubs en festivals de deuren weer sluiten en moet de horeca weer dicht om 12 uur ’s nachts.

Dit alles in de hoop de stijgende coronabesmettingen tegen te gaan. Maar de vraag is: zijn deze maatregelen voldoende? Moeten we de teugels nog strakker aantrekken en de mondkapjesplicht in binnenruimtes weer invoeren?

Ziekenhuis

Ziekenhuis OLVG in Amsterdam maakte zich al zorgen over de oplopende besmettingen en besloot de maatregel opnieuw in te voeren. Voor bezoekers is het nu weer verplicht om een mondkapje te dragen in de publieke ruimtes van het ziekenhuis. Het ziekenhuis hoopt hiermee kwetsbare patiënten te beschermen, schrijft Maurice van den Bosch, bestuursvoorzitter van het OLVG ziekenhuis.

Gemengde reacties

De reacties zijn wisselend. Meerdere zorginstellingen volgen dit voorbeeld en voeren de mondkapjesplicht ook weer in, zo meldt de NOS. Ook een hoop Twitteraars steunen de keuze van het OLVG.

Het ziekenhuis ontvangt ook een hoop negatieve reacties. Veel mensen noemen de maatregel onzin en twijfelen over de effectiviteit van mondkapjes.

Praat mee

