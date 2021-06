Daghoroscoop 5 juni - Reageer frustraties niet af op je partner, Leeuw!

VANDAAG JARIG

In carrièreopzicht ben je een idealist, altruïstisch in veel opzichten. Je wilt dat je zaken de mensheid ten goede (kunnen) komen. Met Neptunus vele jaren in je teken zal deze behoefte alleen maar toenemen. Als Jupiter daar deze zomer nog bij komt, zal je idealisme nog meer groeien.

ZONDAG JARIG

Je belangstelling voor geestelijk leven neemt toe, misschien door een situatie of gebeurtenissen. Het lezen van esoterische lectuur zal je inwijden in de geheimen van het bovenaardse. Als je je afvraagt waar deze interesse vandaan komt? Het antwoord is: de komst van Uranus in je teken.

RAM

Zeg het eerlijk als je niet in de stemming bent voor vrolijkheid. Ga in de tuin werken; wroeten in de aarde geeft innerlijke rust. Trek het je niet aan als naasten je geloof becommentariëren. Verhef je boven het alledaagse.

STIER

Blaas fysiek stoom af als je nerveus bent. Erover schrijven kan ook helpen. Maak je liefdeleven niet nodeloos gecompliceerd door een dubbelleven te leiden; gebruik je verstand en volg niet impulsief je hart.

TWEELINGEN

Geef je gezondheid wat extra aandacht. Zet door om resultaat te boeken als je moeite hebt je aan een trainingsschema te houden. Zorg dat je voldoende beschermd bent tegen virussen als je op reis gaat.

KREEFT

Om in je werk vooruit te komen, moet je goed plannen. Succes en erkenning vallen niet zomaar uit de lucht. Dit is een goed moment om je werkwijze te analyseren en ervoor te zorgen dat je op koers blijft.

LEEUW

Je kunt emotioneel in de knel zitten, maar door je ervan te verzekeren dat alles voorbijgaat zul je in staat zijn jezelf in de hand te houden. Vier frustraties niet bot op je partner en laat je niet door zorgen overmannen.

MAAGD

Denk na over alles wat je hebt meegemaakt als het je ontbreekt aan zelfvertrouwen. Analyseer eigen reacties en probeer niet je gelijk te halen als je onredelijk bent. Wees bereid een mening te herzien.

WEEGSCHAAL

Financiën zijn onstabiel; je kunt met onverwachte onkosten te maken krijgen. Koop geen spullen die je niet nodig hebt; je geeft geld vaak te makkelijk uit. Verdiep je morgen in een mysterieus onderwerp en schrijf erover.

SCHORPIOEN

Nieuws van verre kan je tot tranen toe ontroeren. Baby’s die vandaag worden geboren zullen voor vreugde zorgen. Ga niet naar obscure gelegenheden als je uitgaat. Je kunt iets terugvinden dat je wilt laten opknappen.

BOOGSCHUTTER

Sta open voor anderen en wees niet te snel aangebrand. Verberg je ware gevoelens niet; besef dat de klep van de ketel kan springen als je je emoties opkropt. Kies je vrienden met zorg. Eet gezond en drink veel water.

STEENBOK

Een lidmaatschap kan onder druk komen te staan als er sprake is van een machtsstrijd of financiële onregelmatigheden. Een besluit moet wellicht heroverwogen worden. Kom op voor jezelf en datgene waarin je gelooft.

WATERMAN

Misschien moet je werken terwijl anderen van het weekend genieten. Dat kan thuis spanningen oproepen. Bedenk een alternatief moment van rust en ontspanning voor jezelf en degenen die je liefhebt.

VISSEN

Een geliefde kan je denken positief beïnvloeden en je ideeën in daden omzetten. Raak niet te betrokken bij problemen die anderen hebben. Trek er op uit en neem een schetsboek of camera mee.

Als eerste een seintje als er een nieuwe daghoroscoop online staat? Meld je dan aan voor onze exclusieve WhatsApp-dienst:

Zet het nummer 06-13651435 in je contacten.

Stuur de tekst ’daghoroscoop aan’ via WhatsApp naar bovenstaand nummer.

NB: je ontvangt geen bevestiging van je aanmelding.

Vanaf nu word je als eerste op de hoogte gesteld van de publicatie van een nieuwe daghoroscoop. Snel en gemakkelijk via WhatsApp!

Afmelden? App ’daghoroscoop uit’ naar hetzelfde nummer. Meer weten over deze WhatsApp-dienst? Klik hier!