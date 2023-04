Bleken, vijlen of facings? Zó behoud je je stralende lach!

Te lang en te vaak tandenpoetsen bestaat niet

’s Ochtends, ’s avonds én na elk tussendoortje meteen met de borstel aan de slag... Het geeft een fris mondgevoel en houdt de boel schoon. Win-win, zou je denken.

Fabel: „Bij een normale gebitsstand en normaal gebruik van de tanden, slijten ze ongeveer 0,1 micrometer per jaar. Dagelijks twee keer twee minuten grondig poetsen is genoeg. Alle extra dingen, zoals met citroenwater spoelen of langer en vaker poetsen, zorgen voor meer slijtage.”

De tanden zelf rechter of gladder maken, kan geen kwaad

Een paar jaar geleden was er een TikTok-trend, waarbij mannen en vrouwen lieten zien hoe ze hun tanden zelf rechter maakten met een nagelvijl. Een beetje polijsten en schuren voor de spiegel... Wat kan er fout gaan?

Fabel: „In mijn praktijk vragen mensen vaak: ‘Kun je dat randje niet wat gladder of rechter maken?’ Maar daar zit een groot nadeel aan. Van nature zoeken tanden namelijk altijd tegendruk. Dus als je de tand op een bepaalde plek afvijlt, gaat hij anders uitgroeien. Het probleem komt dus later weer terug. Als je het zelf doet, kan de vijl bovendien de tandstructuur en het glazuur permanent beschadigen.”

Tanden bleken kun je prima zelf doen

Sommige bleekproducten bevatten waterstofperoxide; het stofje dat tanden witter maakt. Steeds meer mensen denken er gewoon thuis mee aan de slag te kunnen.

Fabel: „De Europese Unie heeft besloten dat een consument producten mag kopen met maximaal 0,1% waterstofperoxide. Dat is niet genoeg om als bleekmiddel te werken. Maar die regel is er niet voor niets, er kan namelijk veel misgaan tijdens het zelf bleken van de tanden. Zenuwen kunnen beschadigd raken, overgevoelig worden en zelfs ontstoken raken en afsterven.

Ook kan het tandvlees geïrriteerd raken en terugtrekken met alle gevolgen van dien. Daarom is alleen bij de tandarts een behandeling met meer waterstofperoxide (maximaal 6%) mogelijk. Hij of zij kan bepalen of het gebit überhaupt geschikt is om te bleken. Een geschikte mond heeft geen gaatjes, geen tandvleesontsteking en geen vullingen die ervoor zorgen dat er kleurverschillen in het gebit ontstaan.”

Parelwitte tanden zijn gezonder dan een geler gebit

Een wit gebit wordt over het algemeen als het schoonheidsideaal gezien, maar is het ook gezonder dan wat gelere tanden?

Feit noch fabel: „Dat is moeilijk te zeggen. Het ligt eraan waardoor de tanden geel zijn. Is het omdat het gelige tandbeen zichtbaar is door het tandglazuur heen? Hoe dunner het glazuur, hoe geler de tanden zijn. Dat is genetisch bepaald, maar ook een natuurlijk proces als je ouder wordt

Ook als iemand bijvoorbeeld rookt of veel koffie drinkt, worden de tanden door de aanslag geler. Dat kan echter door de tandarts of mondhygiënist weer worden verwijderd.”

Een slechte adem komt door onvoldoende poetsen

Een spannende date? Belangrijk gesprek? Een slechte adem past daar niet bij. Waar komt die vandaan en wat valt er aan te doen? Het antwoord lijkt eenvoudig: gewoon goed poetsen, toch?

Feit: „De meest voorkomende oorzaak van een slechte adem is een ontsteking. Dat kan een tandvleesontsteking zijn, maar ook een (verstands)kies die lastig te reinigen is. Goed tandenpoetsen en elke dag tandenstokers gebruiken, is de beste remedie.

Een andere oorzaak van een slechte adem kan zijn: weinig drinken, want daar krijg je een droge mond van en dat kan gaan ruiken. Ook bepaalde ziektes zorgen voor mondgeuren.”

Een beugel kan ook op latere leeftijd voor een mooiere lach zorgen

Ongeveer tien tot twintig procent van de patiënten van Nederlandse orthodontisten is ouder dan achttien jaar. Maar is een beugel zinvol op latere leeftijd?

Feit: „In principe is een beugel op elke leeftijd zinvol, of het nu om esthetische redenen is of gewoon functioneel. Bijvoorbeeld omdat de krachtverdeling van het gebit niet goed is of omdat de tanden te strak op elkaar zitten. Welke reden een beugel ook heeft, het geeft altijd een mooier resultaat.”

Facings plaatsen is een quick fix

Steeds meer beroemdheden kiezen ervoor om hun tanden te laten afslijpen en er een mooi wit schildje overheen te plaatsen. Is dat dé manier om snel een stralende lach te krijgen?

Feit noch fabel: „Of het makkelijk en effectief is, hangt af van de positie waarin de tanden staan. Als de tandarts veel moet corrigeren, moet hij of zij veel tandweefsel wegboren. Daarom is soms de betere optie: eerst een beugel en daarna bijvoorbeeld bleken.”

