Valentina (38): ’Ik was te oud voor de modellenwereld maar ben er toch voor gegaan’

Voel jij je leeftijd?

„Nee, zeker niet. Leeftijd is eigenlijk maar een getal. Voor mijn gevoel ben ik een beetje blijven hangen bij de 25. Ik moet zelfs soms even nadenken over hoe oud ik ook alweer ben.”

Heb jij een beautygeheim?

„Mijn belangrijkste ’geheim’ is dat ik goed voor mezelf zorg. Ik sport veel, eet gebalanceerd en drink geen frisdrank of andere zoete drankjes. Toen mijn moeder zwanger was heeft ze alleen maar water en thee gedronken en dat heb ik vanaf kleins af aan overgenomen. Water drinken is goed voor je en ik zie het terug in mijn huid en gebit. Ik heb namelijk nog nooit een gaatje gehad! Verder smeer ik vanaf ongeveer mijn 16de elke ochtend en avond mijn huid in met crème. Ook haal ik altijd ’s avonds mijn make-up eraf. Want slapen met make-up is allesbehalve goed voor je huid.”

Schatten mensen jou op de juiste leeftijd?

„Nee, dat doen ze zeker niet. Ik word meestal rond de 25 geschat, maar ik heb ook weleens mensen gehad die dachten dat ik 20 ben. Als ik een fles wijn wil kopen, gebeurt het zelfs af en toe dat ik mijn identiteitskaart moet laten zien.”

Wat vind je het mooist aan jezelf?

„Ik ben eigenlijk tevreden met het totaalplaatje. Maar als ik dan toch één specifiek kenmerk moet noemen is het wel mijn lengte. Ik ben 1.79, niet te lang, maar ook niet te kort en eigenlijk is het voor mij perfect. Ook vind ik het heel mooi dat ik een sterk persoon ben. Ook al maak ik iets vervelends mee, ik blijf toch altijd blij en positief.”

Waarmee ben je minder blij?

„Al op mijn 16de ontdekte ik mijn allereerste grijze haar. Gelukkig bestaat er haarverf. Maar dat gezegde dat als je een grijze haar eruit trekt, er meer grijzen haren voor terugkomen? Ik kan helaas uit ervaring zeggen dat, dat klopt; wanneer je daar eenmaal mee begint, wordt het alleen maar erger.”

Waarmee complimenteren mensen jou?

„Met mijn haar, figuur en ook vaak mijn billen. Het leukste compliment kwam van mijn fysiotherapeut. Zij zei dat ik een figuur had waar heel veel mensen van dromen. Ik liep die dag met een glimlach het kantoor uit.”

Ben je waar je had willen zijn?

„Ik ben zeker blij met waar ik nu ben, maar het leven blijft een leerproces. Op werkgebied ben ik heel tevreden. Model zijn was stiekem altijd al een droom, maar ik durfde er nooit echt helemaal voor te gaan. Totdat ik rond mijn 35ste tegen een burn-out aanzat en mij realiseerde dat het ’nu of nooit’ was. Ik kreeg inzicht in hoe waardevol het leven is en hoe belangrijk het is om je dromen na te jagen.”

„Ondanks dat ik ’officieel’ al te oud was voor de modellenwereld, ben ik er toch voor gegaan en is het goed gelukt. Ik heb bijvoorbeeld meegelopen met verschillende internationale fashion weeks, waar ik heel trots op ben. Er is wel veel leeftijdsdiscriminatie in de modewereld en dat vind ik jammer, want leeftijd is slechts een getal. Ik wil laten zien dat je ook als je ’al’ 38 bent, je het nog kan maken in de modellenwereld. Dit jaar ben ik finaliste van Mrs Universe Netherlands 2021. Wat ik zo mooi vind aan deze missverkiezing, is dat het om zowel het uiterlijk als het innerlijk gaat. Alle missen zetten zich in voor het goede doel: vrouwen en kinderen ondersteunen die slachtoffer zijn geworden van huiselijk geweld. Met twee andere finalisten zamel ik speelgoed in voor kinderen die leven in een opvangtehuis van Stichting Arosa. Het is mooi en bijzonder om iets voor de maatschappij te mogen doen.”

Wat houdt je jong?

„Het klinkt cliché, maar op tijd naar bed gaan, goed eten, sporten en veel water drinken. Wel denk ik dat het ook in de genen zit, want mijn moeder ziet er ook nog steeds heel goed uit. Dus misschien heb ik daar geluk mee.”

Heb je een levensles die je wil delen?

„Leeftijd is maar een nummertje. Je bent nooit te oud om je dromen waar te maken!”

