Weekhoroscoop week 20

Ram

Liefde: Juist op een moment dat je twijfelt aan jezelf, laat je geliefde je merken dat hij of zij nog steeds apetrots op je is. Dit had je net even nodig!

Financiën: Je doet er verstandig aan voorzichtig te werk te gaan. Ook al gaan de dingen goed en denk je je wel iets extra’s te kunnen permitteren, het geld vliegt harder weg dan je denkt.

Werk: Een gereserveerde houding werkt zeker in je voordeel. Hoe goed je ook bent in wat je doet, hoeveel complimenten je ook krijgt, bescheidenheid vergroot altijd de gun factor, zeker nu!

Persoonlijk: Door in oplossingen te denken in plaats van problemen weet je je in diverse situaties staande te houden door op een goede manier iets te improviseren.

Stier

Liefde: Blijf vooral communiceren met je geliefde. Je hebt de neiging bepaalde gedachten of emoties te verdringen waardoor de kans toeneemt dat de bom binnenkort barst.

Financiën: Je weet exact wat je nu wel of niet kunt uitgeven en bent zeer gedisciplineerd met betrekking tot je financiën. Er zijn dan ook geen problemen te verwachten.

Werk: Iemand op het werk is enorm blij met wat jij voor hem of haar kunt betekenen. Je kunt met recht trots zijn op je manier van handelen.

Persoonlijk: Als je iets of iemand niet vertrouwt is dit meestal niet zonder reden. Negeer dit gevoel niet en zoek uit waar dit vandaan komt en wat je er eventueel aan kunt doen.

Tweelingen

Liefde: Ondanks je spitsvondige opmerkingen en gevoel voor humor word je deze week toch af en toe overvallen door chagrijnigheid. Dit staat los van je geliefde maar je hebt wel de neiging het op hem of haar af te reageren.

Financiën: Op financieel gebied is er sprake van oneerlijkheid. De kans dat je in de maling genomen wordt is aanwezig. Een andere mogelijkheid is dat jijzelf iets voor een ander verzwijgt.

Werk: Qua werk ga je echt als een speer. Je weet telkens weer op een positieve manier de aandacht op je te vestigen en klimt steeds een stapje hoger in aanzien. Je staat inmiddels bekend als een harde werker die ook nog prettig in de omgang is.

Persoonlijk: Je bent je ervan bewust dat een onbevooroordeelde houding en een objectieve blik brengt je zoveel verder brengt dan wanneer je partij zou trekken.

Kreeft

Liefde: De communicatie tussen jou en je geliefde is prima. Jullie luisteren goed naar elkaar en begrijpen exact wat de ander bedoelt. Daarbij zitten jullie met het oog op nieuwe plannen helemaal op één lijn.

Financiën: Blijf vooral zelfstandig en onafhankelijk. Hoewel je best wat hulp zou kunnen gebruiken, is het beter om het toch zoveel mogelijk zelf op te lossen.

Werk: Je bent vastberaden een bepaalde doelstelling te behalen. De enige manier om dit te bereiken is: keihard werken! Gelukkig heb je werkelijk plezier in wat je doet en ben je ook echt gemotiveerd om er je uiterste best voor te doen.

Persoonlijk: Laat het idee dat anderen net iets leuker, mooier of beter zijn per direct los. Iedereen heeft zijn eigen kwaliteiten, sommigen zullen op hun beurt weer heel jaloers zijn op jou!

Leeuw

Liefde: Je geliefde kan wel wat extra hulp of steun gebruiken, hetgeen jij hem of haar met alle liefde geeft. Afgezien van het feit dat je lief dit ontzettend waardeert geeft het je zelf ook een goed gevoel om er voor hem of haar te kunnen zijn.

Financiën: Dit is een goed moment om voor jezelf te bekijken of dat wat je graag wilt ook daadwerkelijk haalbaar is en wat eventueel een passend alternatief zou kunnen zijn.

Werk: Je bent er helemaal klaar voor om weer nieuwe dingen te leren. Je bent gezond nieuwsgierig en bereid je er helemaal in te verdiepen.

Persoonlijk: Probeer van bepaalde dingen zoveel mogelijk de humor in te zien. Niet dat je alles moet weglachen maar jezelf druk maken om de dingen heeft je tot nu toe ook niets opgeleverd.

Maagd

Liefde: Terwijl je geliefde zich van zijn of haar meest zorgzame kant laat zien, laat jij je graag vertroetelen. Hoewel je graag geeft, geniet je deze week zelf ook met volle teugen van verwennerij.

Financiën: Een probleem dat al langer speelt wordt eerdaags opgelost. Niet in de laatste plaats door jouw eigen inzet en creatieve denkvermogen.

Werk: Nieuwe ontwikkelingen zijn op handen en werken uiteindelijk in jouw voordeel. Je werkgever is zeer tevreden over je en heeft het goed met je voor.

Persoonlijk: Zomaar uit het niets voel je je gespannen en onrustig. Probeer de oorzaak te achterhalen en deze bij de wortel weg te nemen.

Weegschaal

Liefde: Samen wandelen brengt jullie dichter tot elkaar. Het rustig communiceren in een kalmerende omgeving doet de relatie enorm goed. Wist je dat dit tijdens het fietsen ook prima werkt?

Financiën: Je komt erachter dat je iets te enthousiast bent geweest met (online) shoppen. Gelukkig kun je het tij nog keren door nu weer even de hand op de knip te houden.

Werk: Wegens grote creativiteit en veel verschillende ideeën die je wilt uitwerken heb je moeite om jezelf te focussen. Het kan geen kwaad om meerdere dingen per dag te doen, mits je je volledig op elke taak apart kunt concentreren.

Persoonlijk: Een licht spottende, grappig bedoelde opmerking valt helaas niet bij iedereen in goede aarde.

Schorpioen

Liefde: Waak ervoor dat je je eigen scenario maakt. Hoewel je de dingen soms bewonderenswaardig goed kunt inschatten is de kans groot dat je er dit keer finaal naast zit.

Financiën: Een gulle gift of onbaatzuchtige hulp met betrekking tot het opknappen van je huis bespaart je veel geld. Dit komt precies op het juiste moment.

Werk: Je bent het duidelijk niet eens met iemand op de werkvloer en bent ook niet van plan je aan de ander aan te passen. Nu maar hopen dat de ander wel bereid is wat water bij de wijn te doen.

Persoonlijk: Binnen een bepaalde vriendschap voel je je minder gewaardeerd dan je zou willen. Praat erover of neem afstand.

Boogschutter

Liefde: Hoewel jij en je geliefde het eens zijn over het feit dat er een probleem moet worden opgelost, worden jullie het moeilijk eens over de manier waarop dit moet gebeuren. Lastig!

Financiën: Kies je eigen pad en laat je hierbij niet beïnvloeden door anderen. Als het voor jou goed voelt kun je best een gokje wagen.

Werk: Nieuwe plannen zijn bijna rijp om uitgewerkt te kunnen worden. Verlies ondanks er sprake is van vertraging niet je doel uit het oog!

Persoonlijk: Soms maak je van de dingen echt een groter probleem dan nodig is. Kijk er eens van een afstandje naar en bedenk je dat het om een ander gaat. Wat zou je hem of haar adviseren?

Steenbok

Liefde: Je kunt onbedoeld wat koeltjes uit de hoek komen op een moment dat je partner juist behoefte heeft aan wat meer warmte. Wees alert op de signalen die hij of zij afgeeft en speel hier handig op in.

Financiën: Waar je momenteel zelf weinig omkijken hebt naar je financiën, hebben vrienden of familieleden dit des te meer. Misschien kun je ze helpen met het opstellen van een plan?

Werk: Meningsverschillen lijken uitgesproken. Maar… is dit wel zo of smeult er nog iets onder de oppervlakte?

Persoonlijk: Durf te zeggen wat je denkt. Of het nu gaat om een positieve of minder leuke uitspraak, je zult je hoe dan ook opgelucht voelen. Daarbij: eerlijk duurt het langst.

Waterman

Liefde: Hoewel je geliefde het niet met je eens is weet je een en ander zo overtuigend te brengen dat hij of zij er niets meer tegenin te brengen heeft. Nu maar hopen dat het ook zo goed uitpakt als je verwacht!

Financiën: Hoewel je nu best een gokje kunt wagen, is de kans groter dat je iets extra’s verdient door middel van creativiteit en communicatie.

Werk: Bepaalde contacten verlopen niet helemaal zoals je graag zou willen. Desondanks weet je jezelf in te houden en het op een correcte manier op te lossen. Gelukkig staat dit los van het werk zelf; dat doe je uitstekend.

Persoonlijk: Waak ervoor dat je teveel betrokken raakt bij een kwestie waar je eigenlijk niets mee te maken wilt hebben.

Vissen

Liefde: De kans dat je een afspraak met je geliefde vergeet is aanwezig. Hij of zij zit thuis te wachten terwijl jij gewoon lekker iets voor jezelf gaat doen. Oeps!

Financiën: Je geeft meer geld uit dan verwacht aan iemand van wie je veel houdt. Dit kan je partner zijn maar ook een kind of een ouder. Hoe dan ook: het geld is goed besteed.

Werk: Hoe drukker het wordt, hoe beter jij presteert. Je houdt je hoofd koel en laat je niet gek maken door anderen die tevergeefs druk op de ketel proberen te zetten.

Persoonlijk: Geef je toe aan dingen die je graag eet of drinkt terwijl je weet dat dit niet echt verantwoord is. Verboden vruchten smaken het lekkerst; je weerstaat ze beter als je weet dat je er af en toe van mag snoepen.