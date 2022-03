Kitty (54) is influencer: ’Na je 50ste kort en pittig? Dat is niks voor mij!’

Voel jij je zo jong/oud als dat je bent?

„Meestal voel ik mij een stuk jonger dan 54 jaar. Ik ga vier keer per week naar de sportschool, eet gezond en verzorg mezelf goed. Mede daardoor zit ik nog zo lekker in mijn vel. Zo’n twintig jaar geleden kon ik heel onzeker zijn en twijfelde ik vaak aan mezelf. Inmiddels heb ik dat gelukkig helemaal los kunnen laten en doe ik gewoon waar ik gelukkig van word.”

„Sinds de coronacrisis ben ik actief geworden op Instagram (@leef_en_beleef). Voorheen had ik een account, maar deed ik er vrij weinig mee. Normaal gesproken loop ik vaak modeshows, maar door de lockdowns viel dat stukje van mijn inkomsten weg. Ik ben toen kleding gaan promoten op mijn Instagram. Binnen no time had ik meer dan 20.000 volgers. Het begon als een hobby, maar intussen heb ik meerdere opdrachten per week. Ik vind het belangrijk om te laten zien dat je nooit te oud bent om mee te gaan met de tijd. Veel vrouwen kiezen er na een bepaalde leeftijd voor om minder tijd aan hun uiterlijk te besteden. Maar na je vijftigste kort en pittig? Dat is niks voor mij. Nee, ook vrouwen van boven de vijftig jaar mogen gezien worden.”

„De meeste reacties die ik op mijn Instagram-account krijg zijn heel positief. Vrouwen vinden het inspirerend dat ik mezelf durf te laten zien. Natuurlijk krijg ook af en toe wat schunnige DM’s binnen van rare mannen, maar dat hoort erbij. Die verwijder ik gewoon meteen weer.”

Heb je een beautygeheim?

„Ik zweer bij de klassieke dagcrème in bekende blauwe pot. Ook ben ik groot fan van arganolie. Al ruim veertig jaar smeer ik dat iedere dag op mijn gezicht. Het lijkt te helpen, want ik heb niet veel rimpels. Natuurlijk wordt mijn huid steeds slapper, maar ik zie er nog steeds fris uit.”

Schatten mensen jou op de juiste leeftijd?

„Eigenlijk word ik bijna nooit op de juiste leeftijd geschat. Ik ben klein en tenger, waardoor ik automatisch een jongere uitstraling heb. Mijn kledingstijl is ook nog vrij jeugdig, dus meestal schatten ze mij rond de 45 jaar. Toevallig vroeg een voorbijganger laatst of mijn kleinkind mijn eigen kind was. Geweldig, toch!?”

Wat vind je het mooiste aan jezelf?

„Mijn groene ogen. Er zit een mooie rand om mijn iris heen. Mijn man zegt dat ik daardoor altijd straal. Ook ben ik heel tevreden met mijn volle bos haar. Het is nog steeds ontzettend dik en ik hoef het niet te verven.”

Waarmee ben je minder blij?

„Ik ben niet zo blij met mijn buik. Mijn dochter is geboren met een keizersnede en door het enorme litteken ben ik toch wat onzeker geworden over mijn buik. Ik sport vier keer per week, maar door het litteken krijg ik mijn buik nooit helemaal mooi platgetraind.”

Ben je waar je had willen zijn?

„Op privégebied ben ik zeker waar ik had willen zijn. Ik heb een lieve man en fantastische (bonus)kinderen. Inmiddels is alweer mijn tweede kleinkind onderweg. Ik vind het heerlijk om oma te zijn, dus ik kijk ontzettend naar zijn geboorte uit. Het is altijd mijn droom geweest om een eigen kledingwinkel te hebben. Ik weet dat het niet echt de tijd is om in die branche te beginnen, maar ik zou het heel gaaf vinden om kleding te verkopen voor het middensegment.”

Heb je een levensles?

„Je bent altijd sterker dan dat je denkt. Wij zijn heel veerkrachtig en kunnen veel meer dan dat je zou verwachten. Ik heb een tijdje alleen gewoond. Voor die periode had ik nooit verwacht dat ik zoveel alleen zou kunnen zijn, maar nu zie ik in dat ik er juist ongelofelijk veel van heb geleerd.”

Wil jij ook in deze rubriek? Wij zoeken nog leuke, vrouwelijke dertigplussers. Reageer vooral ook als je 50, 60 of ouder bent. Mits je maar lekker in je vel zit! Stuur een mailtje met je naam, telefoonnummer, motivatie én twee actuele foto’s (portret en totaal) naar a.de.groot@telegraaf.nl.