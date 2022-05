‘Ben je al dertig? Wow, wat zie je er goed uit voor je leeftijd!’ Verbaasd staar ik naar het berichtje dat ik zojuist heb geopend. Afzender: een jongen van een jaar of achttien die van ‘oudere vrouwen’ zegt te houden. Hij bedoelt het vast goed, maar hoezo zie ik er goed uit voor mijn leeftijd? Wat betekent dat? Niet meer zo knap als een twintigjarige, maar vergeleken bij andere dertigers nog best oké?

En zo heb ik door de jaren heen meer verkapte complimenten mogen ontvangen. Ik som ze even op:

‘Voor een dikke vrouw ben je echt heel knap!’

- Eh… oké. Mocht je ‘m een keer krijgen: dit is GEEN compliment. De eerste keer dat het tegen mij werd gezegd, vond ik het wel lief. Tot ik beter ging nadenken. Want wat er eigenlijk wordt gezegd is: ‘Dikke vrouwen zijn lelijk, maar jij kan ermee door. Al ben je natuurlijk niet zo knap als een dunne vrouw.’ Ben je mooi klaar mee.

‘Wat stoer dat je zonder make-up de deur uitgaat.’

- Dit is nu eenmaal m’n hoofd. Wat is er stoer aan om dat te laten zien?

‘Knap dat je gewoon een bikini aantrekt!’

- ‘Eigenlijk ziet het er niet uit, maar goed dat je je niets aantrekt van de mening van anderen.’ Vriendin, het is warm en ik ben op het strand. Had ik een coltrui moeten aantrekken omdat m’n lichaam niet past binnen jouw kaders van het ‘perfecte plaatje’? Dacht het niet.

‘Ik zou het nóóit dragen, maar het is wel helemaal jouw stijl!’

- Nog zo’n mooie. Wat is er mis met een simpel ‘staat je leuk’? Want je zegt het dan misschien niet met zoveel woorden, maar bovenstaande komt over als: ‘Wát lelijk. Werkelijk waar geen porem. Maar als jij het wil aantrekken, moet je dat lekker zelf weten.’

‘Jij zou echt zó knap zijn met kilo of twintig minder.’

- Om heel eerlijk te zijn lijkt dit niet eens meer op een compliment. Want wat er eigenlijk wordt gezegd is: ‘Je bent pas mooi als je afvalt. Nu ben je lelijk.’ Vooral niet naar luisteren dus. Je bent mooi. Punt.

‘Wat kleedt dat jurkje lekker af.’

- ‘Ik vind je lijf niet mooi en het is maar goed dat ik het nu niet zie.’

‘Wat een mooie foto, ik herkende je helemaal niet!’

- Blij dat de foto je aanstaat, maar door te zeggen dat je me helemaal niet herkende, zeg je indirect dat ik er in het echt stukken minder leuk uitzie. Thanks.

‘Wat zie je er goed uit! Ben je afgevallen?’

- Om af te sluiten met een een klassieker… Verkapte complimenten over je gewicht. Ook dit is vast goed bedoeld, maar eigenlijk zeg je: ‘Voorheen zag je er niet goed uit, maar nu je bent afgevallen wel.’ Gewoon niet meer doen dus.

En nu ben ik natuurlijk heel benieuwd… welke non-complimenten hebben jullie gekregen?