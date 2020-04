Ken je Netflix-klassiekers!

Komedie

1) The Big Bang Theory

Opgelet, nerds! Dit is een komedie over twee briljante natuurkundigen - Leonard en Sheldon - die beiden alles over het universum weten. Maar hoewel geniën - of juist misschien wel daarom - verlopen hun contacten met het andere geslacht vaak moeizaam. Dit alles begint te veranderen wanneer een vrijgevochten schoonheid - Penny - hun buurvrouw wordt...

2) How I Met Your Mother

Deze serie volgt het hoofdpersonage - Ted Mosby - en zijn vriendengroep in Manhattan (New York City). Ted vertelt in het jaar 2030 aan zijn zoon en dochter over de gebeurtenissen die hem ertoe brachten hun moeder te ontmoeten. Alias Back to the Future, maar dan in een ander jasje gestoken.

3) Community

De serie volgt een cast van personages in een community college in de fictieve stad Greendale, Colorado. Er wordt veel gebruik gemaakt van metahumor en verwijzingen naar popcultuur, waarbij ze vaak film- en televisieclichés parodiëren. Lekker droge humor dus!

4) Brooklyn 99

Is een komische politieserie die draait om Jake Peralta, een onvolwassen maar getalenteerde NYPD-detective in Brooklyn’s fictieve 99th district, die vaak in conflict komt met zijn nieuwe commandant, de serieuze en strenge kapitein Raymond Holt. Misdaad, maar in dit geval kan je erom lachen.

5) Sherlock

Sherlock is een Britse misdaadtelevisieserie gebaseerd op de detectiveverhalen uit Sherlock Holmes van Arthur Conan Doyle. Dus als je van detectiveverhalen houdt, maar het allemaal niet té serieus wil, is deze serie zeker iets voor jou.

6) Full House

De jonge versie van John Stamos op je beeldscherm? Laat maar komen! Full House is een Amerikaanse tv-sitcom. De show beschrijft de gebeurtenissen van weduwe Danny Tanner die zijn zwager Jesse Katsopolis en beste vriend Joey Gladstone inschakelt om zijn drie dochters op te voeden. De serie die voor het eerst op het beeldscherm verscheen in 1987, kreeg een reboot in 2016 genaamd Fuller House.

7) Friends

Moeten we deze serie nog uitleggen? De serie uit 1994 - in totaal 236 afleveringen - volgt zes vrienden die samen wonen en werken in Manhattan (New York City) en wint weer helemaal aan populariteit. Lekker bingen!

8) Gilmore Girls

De show volgt alleenstaande moeder Lorelai Gilmore en haar dochter Rory - woonachtig in de fictieve stad Stars Hollow, Connecticut - en al hun gekke avonturen. Ook deze show kreeg in 2016 een reboot genaamd Gilmore Girls: A Year in the Life. Voor als je graag een tiener ziet die wél overeenkomt met haar moeder.

Drama

9) Mad Men

Ben je in een nostalgische bui? Dan is Mad Men iets voor jou! Het verhaal speelt zich af in de jaren zestig bij het fictieve reclamebureau Sterling Cooper aan Madison Avenue in Manhattan (NY). De serie werd alom geprezen vanwege haar genuanceerde weergave van het sociale leven in de jaren zestig en stijlvolle, visuele flair.

10) House of Cards

House of Cards speelt zich af in Washington, D.C. en is het verhaal van congreslid Frank Underwood en zijn even ambitieuze vrouw Claire Underwood. De serie behandelt thema’s als meedogenloos pragmatisme, manipulatie, verraad en macht. Lekker veel drama dus!

11) Luther

Luther is een Britse misdaaddrama-televisieserie met in de hoofdrol de knappe Idris Elba als DCI John Luther. Hij speelt een toegewijde politieagent: obsessief, bezeten en soms gewelddadig. Als je je ogen de kost wil geven, weet je wat te doen.

12) Peaky Blinders

Zin in een historisch drama? Peaky Blinders - met ’onze’ Gaite Jansen! - speelt zich af in het Engelse Birmingham en volgt de daden van de misdaadfamilie Shelby in de directe nasleep van de Eerste Wereldoorlog. De fictieve familie is losjes gebaseerd op een echte 19e-eeuwse stedelijke jeugdbende met dezelfde naam.