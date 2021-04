’Gelukkig is de parenclub gesloten, ik wil namelijk niet...’

Lieve Sabine, mijn man zou het liefst met mij naar een parenclub gaan. We zijn al 8 jaar getrouwd en hebben een prima seksleven, maar vanaf het moment dat ik hem ken, heeft hij het over deze fantasie. Ik weet alleen niet of ik het wel zie zitten. Ik voel me onzeker tussen al die andere mensen en weet niet of ik me überhaupt wel kan laten gaan als er andere mensen bij zijn. Deze lockdown komt mij daarom eigenlijk wel goed uit. Nu hoef ik er tenminste niet over na te denken. Hoe moet ik hiermee omgaan?

Sabine: „Ook jouw vraag hebben we aan onze lezeressen voorgelegd via de VROUW Facebook pagina. Petra Schoof zegt daarop: „Niet gaan als je er niet achter staat...zoiets doe je samen en niet om je man blij te maken. Daar komt alleen maar ellende van.”

Al eerder werd deze vraag ons gesteld en hadden we dit antwoord gegeven. Misschien dat je daar iets aan hebt? Ik snap wel dat je blij bent dat de parenclubs op dit moment nog gesloten zijn. Het zal ongetwijfeld als een soort zwaard van Damocles boven je hoofd hangen. Jolanda de Wispelaere zegt dat je er over moet praten. Daarnaast vraagt ze zich af wat hij in de parenclub wil doen. En ze sluit af met het advies dat je niets tegen je zin in moet doen. Daar sluit ik me volledig bij aan. Je hoeft niets tegen je zin in te doen en zeker geen seks!

Een tijd terug interviewde ik Tarja Meijers. Zij bezocht als single vrouw regelmatig een parenclub en zij is juist heel enthousiast over dergelijke uitgaansgelegenheden. Wat ik van haar begreep is dat je ook met je man naar een club kunt gaan en daar dan niet actief hoeft mee te doen met de vrijpartijen om je heen.

Je zou er dus met je man een keer kunnen gaan kijken. En dan spreek je samen af dat er die keer niets gebeurt. Dan kun je er thuis over napraten. Wellicht gaan jullie er daarna nooit meer heen, omdat het echt niets voor jou/jullie is. En misschien valt het je reuze mee en durf je het wel nog een keer aan. Hoe dan ook, veel succes!

Heb jij ook een vraag voor Lieve Sabine? Stuur dan hier anoniem je mail.