Marja’s man ging vreemd: ’Wat ik in zijn mail vond, was walgelijk’

„Het was een lome zomeravond. De kinderen waren die dag naar het buitenbad geweest en omdat ik geen zin had om te koken, aten we tapas. Ik kroop tegen mijn man aan, wiens telefoon één keer rinkelde. Hij drukte het gesprek weg.

Aardbeien

’Genieten, hè?’ zei hij terwijl hij me knuffelde in onze loungebank. Een uur later wilde hij nog even de auto wassen. Ik vond het prima. Dan ging ik intussen ook nog even aan de slag, want het huis lag bezaaid met zwemspullen en de vloer kon ook wel een dweilbeurt gebruiken.

Ik was daarna net aardbeien aan het wassen - ik weet het nog precies - toen de voordeurbel ging. De overbuurman met een woeste blik. Of ik wist waar mijn man was… Ik werd misselijk. ’Nee’, dacht ik. ’Niet weer!’ Maar dus wel; na een slippertje acht jaar geleden had mijn man blijkbaar opnieuw een affaire. Dit keer met de buurvrouw.

Ploegendienst

De buurman was erachter gekomen en vond dat ik het moest weten. Wanneer hij de ploegendienst in ging, liet zijn vrouw één keer de telefoon van mijn man overgaan. Exact een uur later kon hij haar dan oppikken bij de cafetaria om de hoek.

De buurman had vanavond vrij genomen om zijn vermoedens te controleren. Ineens viel alles op z’n plek; de vreemde smoesjes ’s avonds - nog even iets ophalen bij een collega, een voetbaltoernooi van de zaak...

Oorbel

Uit mijn sokkenla pakte ik de oorbel die ik onder de zitting van de autostoel had gevonden. ’Van een collega die meereed’, had Rens gezegd. ’Ik breng je zo de andere’, knikte de overbuurman. Hij sjokte terug naar huis, zijn schouders gebogen.

Verbluft was ik. Ik ben geen fotomodel, maar verzorg mezelf goed en ben redelijk slank. De overbuurvrouw is vijf jaar ouder, heeft zwaar overgewicht en ziet er altijd wat smoezelig uit. Jaren negentig bloesjes, saai kapsel... Maar ik geloofde de buurman direct; Rens kleurde altijd vuurrood wanneer we haar op straat tegenkwamen.

Hoog libido

Nijdig vroeg ik Rens bij thuiskomst waarom een auto wassen zo lang duurde. Zijn smoes dat hij ook de binnenkant had gestofzuigd, geloofde ik niet. Het gras van het zwembad zat nog in de kofferbak.

Pas toen ik vertelde over het bezoek van de overbuurman gaf hij het toe. Het huwelijk van de buuf was blijkbaar seksueel uitgeblust, haar libido hoog. En om haar lustgevoelens toch te kunnen uitleven, gebruikte ze dus mijn man!

In therapie

Onze buren besloten bij elkaar te blijven en in therapie te gaan. Dat stelde Rens ook voor. Ik ging akkoord, ook al was ik zeer sceptisch. Eens een vreemdganger, altijd een vreemdganger. Dat had Rens zelf bewezen. Maar voor de kinderen wilde ik het proberen.

Eigenlijk wilde ik net een streep zetten onder het hele avontuur, toen ik besloot opnieuw in te loggen in zijn computer. Stiekem, dat wel. Wat ik vervolgens vond, was walgelijk. In Rens’ mailbox, in een map die hij ’facturen sportclub’ had genoemd en die we daarom hadden overgeslagen, stond een mailwisseling met ene Suzan. De honden lustten er geen brood van. Mijn hart brak, maar ik heb het enige gedaan wat ik kon doen: ik heb hem diezelfde avond de deur uitgezet.”

