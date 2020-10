Hadden de 2 prinsessen eerder moeten terugkomen?

De RijksVoorlichtingsienst (RVD) geeft aan dat er geen tickets beschikbaar waren voor het gehele gezin om naar huis te vliegen. De koning en zijn gezin hadden aangekondigd om meteen terug te komen. „Wij zullen onze vakantie afbreken.” Iedereen dacht dat die uitspraak het hele gezin betrof, maar dat bleek toch - weer - even anders te liggen.

Bekijk ook: Prinsessen Amalia en Alexia vanavond pas weg uit Griekenland

Voorbeeldfunctie

Hebben de prinsessen een voorbeeldfunctie voor hun land, zeker in een crisissituatie als deze? Er wordt aangegeven dat de vakantie coronaproef was en dat aan alle maatregelen was voldaan. Maar het blijven pubers. De RVD geeft aan dat de vliegtuigen vol zaten. Misschien dat er geen plek was op het vliegveld, maar gezien ze wereldwijde omstandigheden, is deze situatie niet waarschijnlijk.

Griekenland was een geel vakantieland toen ze erheen gingen, maar maakt dit eigenlijk uit? Of het nou een geel, oranje of rood vakantieland betreft - waarbij er overigens veel acties zijn voor goedkope vluchten naar rode gebieden meldt RTL nieuws - het blijft een feit dat de twee meiden langer bleven.

Praat mee

Hadden de meiden eerder moeten terugkomen of vind je het terecht dat zij langer vakantie vierden? Hebben ze een dusdanig grote voorbeeldfunctie dat het niet verstandig was om te blijven? Of moeten we deze pubers ook een beetje laten genieten van hun jeugd? Praat mee op onze Facebook-pagina!