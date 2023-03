’Ik geef tussen de 50 en 100 euro per maand aan make-up uit’

Puur natuur

Jeanette Hendriks (50) is eigenaresse van een fairtradewinkel in Helmond, getrouwd en stiefmoeder van twee kinderen en vijf kleinkinderen. Ze draagt nooit make-up.

„Als puber heb ik wel make-up uitgeprobeerd. Ik wilde bij de groep horen, maar voelde me er niet happy bij. Op m’n 18e ging ik het huis uit en toen ben ik ook meteen gestopt met mezelf opmaken. Mensen moeten mij maar nemen zoals ik ben. Iedereen heeft z’n onvolkomenheden, ik ook. Zo had ik afgelopen zomer door de hitte last van bultjes in mijn gezicht. Dat gaat vanzelf weer weg. Smeren heeft alleen maar een negatief effect. Het sluit de poriën af.

Zelfs toen ik trouwde, droeg ik geen make-up. Ik had een prachtig blauw broekpak aan, want ook rokken of jurken zijn niets voor mij. Ik ben wel vrouwelijk, maar maak mijn keuzes vooral op basis van comfort. Als ik een paar schoenen op de herenafdeling zie staan die me lekker zitten, koop ik die rustig. En van strakke, getailleerde kleding moet ik ook niets hebben – dat zit niet fijn.

In de ochtend haal ik even mijn natte handen door mijn haar en het zit weer zoals ik ben. Ik heb er nog nooit een opmerking over gekregen dat ik geen make-up draag. Ik denk dat mensen mij niet eens zouden herkennen met…

Make-up bij anderen kan mooi zijn, maar ik zie ook vaak heel zware lijnen of tekenfilmwenkbrauwen, zoals ik die dan noem. Daar hou ik echt niet van. Maar iedereen moet lekker doen wat-ie zelf mooi vindt.

In de straat waar mijn winkel gevestigd is, zitten heel toevallig twee schoonheidssalons. ’Meid, het ligt niet aan jou, maar je zult mij nooit in je stoel krijgen,’ heb ik al eens tegen mijn ene buurvrouw gezegd. Ook dat is namelijk echt niets voor mij. Doe mij maar een stuk duurzame fairtrade gezichtszeep, meer heb ik niet nodig.”

Altijd opgemaakt

Irene Elbertsen (41) is ambulant begeleider gehandicaptenzorg en woont samen. Ze gaat de deur niet uit zonder make-up.

„Ik zat zo rond m’n 15e al in de make-uptas van mijn moeder te spieken en mijn zondagse activiteit was in die tijd nagellakken op mijn kamer – in de woonkamer mocht dat niet, het stonk te veel. Als ik foto’s van mijn beginjaren met make-up terugzie, moet ik wel lachen. Ik deed het compleet verkeerd! Zo ergens eind twintig ging ik YouTube-tutorials volgen, onder meer van Mascha van Beautygloss, Vera Camilla en Cynthia van Miss Lipgloss. Als ik vroeger een groene trui droeg, gebruikte ik ook groene make-up. En dan maakte ik het bewegende deel van het ooglid heel donker, daarboven gebruikte ik een lichtere kleur. Inmiddels weet ik dat je dit precies andersom moet doen voor een mooi effect. En ik kleur ook niet langer mijn gehele ooglid in.

Op mijn werk draag ik nude-kleuren. In het dagelijks leven kun je mij uittekenen met felroze of rode lipstick. Gemiddeld geef ik tussen de 50 en 100 euro per maand aan make-up uit, denk ik. Als hobby werk ik als beauty-advisor in parfumeries. Daar hou ik altijd goed in de gaten of er leuke aanbiedingen zijn.

Tien jaar geleden heb ik eyeliner laten tatoeëren. Dat had ik veel eerder moeten doen, het scheelt me zoveel tijd. Ook mijn wenkbrauwen zijn permanent, die laat ik eens per jaar bijtekenen. Verder verf ik mijn wimpers en laat ik ze krullen en liften. Nog steeds besteed ik elke ochtend uitgebreid tijd aan mijn make-up routine. Ik sta een uur voor vertrek op en ben zo’n 30-45 minuten kwijt aan opmaken. Zonder make-up de deur uit doe ik echt nooit. Zelfs als ik ga hardlopen, kleur ik eerst mijn lippen in. Dit is wie ik ben. Make-up versterkt mijn schoonheid.”

