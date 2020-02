Weekhoroscoop week 10

Ram

Liefde: Een teleurstelling in de liefde of een hechte vriendschap houd je behoorlijk bezig. Blijf vooral kalm en zeg gewoon in alle rust hoe je erover denkt, dan hoor je vanzelf wel hoe de ander erin staat.

Financiën: Investeren is goed, maar overdrijf het niet. Ook het doen van diverse aankopen om jezelf voor het een of ander te troosten is nu verre van handig. Je geeft nogal gemakkelijk geld uit momenteel, Ram. Iets té gemakkelijk.

Werk: Er komt van alles op je af waardoor het je moeite kost alles te onthouden. De kans is dan ook groot dat je zomaar een afspraak vergeet of andere foutjes maakt. Probeer dit te voorkomen door direct alles in je agenda te zetten of post-its op te plakken.

Persoonlijk: Je raakt gemakkelijk geïnspireerd en komt op de meest lucratieve ideeën. En je hebt het al zo druk! Met de juiste planning speel je het op de lange termijn toch allemaal klaar.

Stier

Liefde: Met het oog op de liefde staan er fijne dingen te gebeuren. De mooie momenten die je deze week met je partner beleeft zullen jullie niet snel vergeten. Ontspanning en romantiek zijn samen de perfecte basis voor het creëren van mooie nieuwe herinneringen.

Financiën: Vooral aan het begin van de week merk je dat het je beter lukt om de hand op de knip te houden en voordelig boodschappen te doen. Ook tijdens het shoppen vind je leuke aanbiedingen.

Werk: Op de werkvloer gaat het er redelijk ontspannen aan toe. Er is geen sprake van stress of ergernis, je fietst overal zonder problemen doorheen. Wel kan er wat sprake zijn van een misverstand maar gelukkig lost dit zich snel op.

Persoonlijk: De kans dat je iets verkeerds eet of op een andere manier besmet raakt met een virus of bacterie is aanwezig. Wees voorzichtig met waar je eten besteld en als je zelf kookt: was je handen!

Tweelingen

Liefde: Vooral halverwege de week heb je meer behoefte aan fysiek contact met je geliefde. Je partner zal zeker niet ontgaan dat je vaker toenadering zoekt dan anders en zal hier ook zeer positief op reageren.

Financiën: Een vooruitgang in je financiën is te verwachten. Iets levert zelfs meer geld op dan je had verwacht of zelfs gehoopt.

Werk: Het leren van nieuwe dingen gaat je ontzettend goed af en ook het contact met collega’s en eventuele cliënten verloopt prima. Een fijne werkweek ligt in het verschiet, er wacht zelfs een mooi compliment op je!

Persoonlijk: Allergische reacties kunnen je flink belemmeren in je dagelijks leven. Wacht het niet te lang af; de huisarts heeft vast een goed middel tegen dit ongemak. Vaak is een telefoontje naar de doktersassistente al voldoende voor een receptje.

Kreeft

Liefde: Hoewel je geliefde het goed met je voor heeft, ben je deze week wat lichtgeraakt en kun je nogal overgevoelig reageren. Probeer de dingen niet als kritiek op te vatten als deze niet als zodanig zijn bedoeld.

Financiën: Een gulle gift van iemand die veel om je geeft zorgt ervoor dat je iets kunt kopen of doen wat anders voorlopig niet mogelijk was. Geniet ervan, het is je van harte gegund!

Werk: Het sippe gezicht van je collega brengt jou ook direct in mineurstemming. Echter, als je je niet door andermans chagrijnigheid laat beïnvloeden neemt de ander misschien juist wat positiviteit van jou over?

Persoonlijk: Een vervelende verkoudheid ligt op de loer en in sommige gevallen kan deze zelfs uitmonden in een hardnekkige griep. Extra vitaminen en een betere nachtrust kunnen je weerstand verhogen.

Leeuw

Liefde: Je geliefde heeft behoefte aan een luisterend oor en ook al ben je van mening dat je lief nogal overdrijft, toon je toch begrip en geduld. Het advies dat je je partner geeft zal hij of zij ook daadwerkelijk ter harte nemen.

Financiën: Je geeft deze week graag wat extra geld uit aan lekker eten; een diner voor twee in je favoriete restaurant, een goede fles wijn of die luxe bonbons waar je zo’n zin in hebt. Een feestje waarbij je flink uitpakt met lekkere hapjes behoort ook nog tot de mogelijkheden.

Werk: Je maakt je zorgen om zaken die het piekeren werkelijk niet waard zijn. Wanneer je de dingen wat meer loslaat zul je merken dat je er onnodig een probleem van hebt gemaakt.

Persoonlijk: Waar je normaliter niet snel met je mond vol tanden staat, kan het gebeuren dat je je deze week zomaar laat overbluffen door iemand die net iets dominanter uit de hoek komt dan je had verwacht. Geeft niks, geen antwoord is ook een antwoord.

Maagd

Liefde: Een geintje van je geliefde schiet je helemaal in het verkeerde keelgat. Kom, lieve Maagd, zo naar bedoeld was het nu ook weer niet. Misschien zit je zelf niet zo lekker in je vel en projecteer je dit op hem of haar?

Financiën: Dankzij extra inkomsten schiet je spaarsaldo omhoog. Hoe groot een bepaalde wens ook is, je doet er nu echt verstandiger aan het geld op je rekening te laten staan voor waar je het oorspronkelijk voor had bedoeld

Werk: Een collega waar je je al een poosje aan zat te ergeren, wordt deze week flink op zijn plaats gezet door iemand anders. Probeer je er vooral niet mee te bemoeien, de stress die je hiermee op je hals haalt kun je nu zeker niet gebruiken.

Persoonlijk: Houd pleisters bij de hand! De kans dat je een schaafwondje oploopt of jezelf openhaalt aan iets scherps is aanwezig. Gelukkig niet ernstig, maar wel vervelend als er bloed op je kleding komt.

Weegschaal

Liefde: Waarschijnlijk zijn jij en je geliefde in veel opzichten elkaars tegenpolen. Deze week zullen jullie elkaar op bepaalde gebieden perfect aanvullen. Waar jij iets teveel van hebt, heeft je partner iets te weinig en andersom. Opposites attract!

Financiën: Probeer een tussenweg te vinden in het geld laten rollen en op je centen zitten. Waarschijnlijk heb je de afgelopen tijd zoveel uitgegeven dat je nu even niet anders kunt dan de hand op de knip houden, maar als het enigszins mogelijk is: houd de balans.

Werk: Met het oog op een bepaalde kwestie op de werkvloer kost het je moeite de dingen niet zwart-wit te zien. Wanneer je een en ander vanuit een ander perspectief bekijkt zul je nog wel eens versteld kunnen staan van hetgeen je dan ziet.

Persoonlijk: Vet eten kan net iets teveel van het goede zijn voor je maag of je galblaas. Vermijd gefrituurde producten of volvette sauzen; rijstgerechten, mager vlees, witvis of vegetarische schotels zijn nu een betere keuze.

Schorpioen

Liefde: Je kunt deze week zomaar overvallen worden door stemmingswisselingen. Heel vervelend, maar vooral voor jezelf. Je partner kan er gelukkig prima mee omgaan, hij of zij laat je geduldig uitrazen om je vervolgens weer liefdevol in de armen te sluiten.

Financiën: Je bent je ervan bewust dat als je dit jaar lekker luxe op vakantie wilt, je hiervoor diep in de buidel zult moeten tasten. Hier pas je dan ook moeiteloos je spaargedrag op aan.

Werk: Iemand probeert jou voor zijn karretje te spannen of je ergens voor op te laten draaien. Dit pik je natuurlijk niet! Toch, Schorpioen!?

Persoonlijk: Een goede vriendin deelt je mee dat ze van plan is om iets leuks te gaan doen met een andere kennis. Voel je daar een steek van jaloezie?

Boogschutter

Liefde: Je zit een beetje wantrouwig in je vel waardoor je de neiging hebt je partner van dingen te beschuldigen die hij of zij echt niet heeft gedaan. Irrationele gevoelens van jaloezie passen helaas ook in het plaatje van jouw horoscoop voor deze week. Gelukkig gaat het ook weer voorbij.

Financiën: Je bent momenteel enorm streng voor jezelf waar het je uitgaven betreft. Je hebt nu vooral je pijlen gericht op de toekomst en daarvoor moet even alles wijken. Op zich niet verkeerd, maar probeer daarnaast ook te blijven genieten.

Werk: Hoewel je soms het gevoel hebt dat je je tijd verdoet is het tegendeel waar. Er zijn mooie ontwikkelingen op handen, je moet alleen nog even geduld hebben. Hou vol!

Persoonlijk: Hoewel je oprecht blij bent voor iemand in je omgeving die succes heeft, bekruipt je toch het gevoel dat jij jezelf ook (meer) zult moeten bewijzen. Maar waarom zou je?

Steenbok

Liefde: Hoewel je soms een beetje bot uit de hoek kunt komen deze periode, ben je wel enorm passievol, hetgeen je partner absoluut kan waarderen. De hartstocht spat eraf tussen jullie deze week!

Financiën: Terwijl je de stabiliteit in je financiën probeert te handhaven, gaan je gedachten steeds vaker uit naar nieuwe manieren om (extra) geld te verdienen. Werk je plannen goed uit tot je zeker weet dat je klaar bent om er ook daadwerkelijk iets mee te doen; het is namelijk niet onmogelijk!

Werk: Je hebt er echt zin in maar bent desondanks niet lang tevreden met de resultaten die je boekt. Waar je eerst je uiterste best doet om een zeker doel te bereiken, ga je daarna al snel weer op zoek naar een nieuw target wanneer je dit is gelukt.

Persoonlijk: Probeer deze periode wat meer aandacht te besteden aan je thuissituatie. Je partner en kinderen zouden graag weer iets samen als gezin willen ondernemen. Heb jij zelf misschien een leuk idee wat je kunt opperen?

Waterman

Liefde: Je vindt het spannend om je geliefde weer helemaal opnieuw het hof te maken en verliefd op je te laten worden, dus haal je ook alles uit de kast om je doel te bereiken. En met succes, de seks is in tijden niet zo goed geweest.

Financiën: Dit is een periode van keuzes maken. Om het één te kunnen bereiken zul je iets anders moeten opofferen. Een lastige beslissing want je vindt alles even leuk en belangrijk. Toch springt er iets uit wat je werkelijk graag wilt; ga hiervoor.

Werk: Hoewel je het zeer naar je zin hebt, ben je momenteel toch druk bezig jezelf nieuwe vaardigheden aan te leren. En dat is prima! Stilstand is achteruitgang en daarbij is de kans van slagen ook nog eens groot. Ga vooral op de ingeslagen weg verder!

Persoonlijk: Je zit zo vol enthousiasme deze week dat je onbedoeld over mensen heen kunt walsen. Niet iedereen durft hier iets van te zeggen, dus wees extra alert op andermans lichaamstaal en gezichtsuitdrukking.

Vissen

Liefde: Je voelt exact aan waar je partner nu behoefte aan heeft. Aarzel vooral niet om zelf het initiatief te nemen hierin, je geliefde zal er zeker blij mee zijn.

Financiën: De financiën staan er absoluut goed voor. Hoewel je extra inkomsten kunt verwachten, hoef je er niet bijster veel voor te doen. De kans is groot dat de beloning voor de werkzaamheden die je onlangs al hebt uitgevoerd hoger uitpakt dan verwacht.

Werk: Een collega of zakenrelatie die je goed meende te kennen of waarvan je dacht deze redelijk goed te hebben ingeschat, laat een geheel onverwachte kant van zichzelf zien. Of je hier blij mee moet zijn is nog maar de vraag…

Persoonlijk: Het lukt je steeds beter om stress en onrust buiten de deur te houden. Daarbij gaat het je ook steeds gemakkelijker af om nee te zeggen: een gouden combi!