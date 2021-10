’Ik voel me ongemakkelijk bij mijn baby in de buurt’

„Ik heb een geweldig zoontje van vijf maanden en ik ben gek op hem, laat ik dat voorop stellen”, schrijft Leonie. „Ik voel me alleen heel ongemakkelijk in de omgang met hem. Vaak als ik hem in mijn armen heb, voelt het nog steeds alsof het de baby van een ander is. Ik voel me onthand en ik merk aan alles dat ik geen geboren moeder bent. Het gaat me niet natuurlijk af.”

„Nu ben ik bang dat mijn zoontje dit aanvoelt en dat mijn ongemakkelijke houding gevolgen gaat hebben op latere leeftijd. Wat als het invloed heeft op de hechting? Of misschien heeft hij wel het gevoel dat ik er niet helemaal voor hem kan zijn? Ik kan niet in zijn hoofd kijken en dat maakt me onzeker. Zijn mijn zorgen terecht?”

Liefde en aandacht

Daar kan babycoach Jessica Manders kort over zijn: nee. Wat haar betreft hoeft Leonie zich echt nergens zorgen om te maken. „Zolang jij als moeder je baby liefde en aandacht geeft, kun je echt niets fout doen. Dat is alles wat hij nodig heeft. Dat jij je ongemakkelijk voelt, daar merkt hij niets van.”

Zoek de oorzaak

„Wat wel zo is, is dat baby’s haarfijn aanvoelen hoe hun moeder zich voelt. Als jij dus niet lekker in je vel zit, dan voelen zij dat ook aan. Maar schade aan je baby: nee, dat wordt daardoor niet veroorzaakt. Het is belangrijker om bij jezelf na te gaan waarom jij je zo voelt. Vind je zelf dat je het niet goed doet? Zijn er mensen om je heen die je bekritiseren? Misschien heb je het gevoel dat je het beter wilt doen dan hoe jouw moeder het vroeger heeft gedaan?”

Volgens het boekje

Manders ziet in haar werk veel vrouwen die alles ’volgens het boekje’ willen doen en bang zijn om fouten te maken. „Terwijl fouten maken erbij hoort! Ja, je baby zal zich eens bezeren omdat jij een situatie niet goed hebt ingeschat, maar je kunt nu eenmaal niet alles afbakenen. Ik snap dat nieuwe moeders alles goed willen doen voor hun baby, maar ze moeten vooral niet te streng zijn voor zichzelf.”

Niet te plannen

„Ik zie in mijn werk heel veel moeders die moeten wennen aan het moeder-zijn. Ze willen dat het normale leven doorgaat, ook nu ze een baby hebben, en dat ze ook nog eens alles onder controle kunnen houden. Een baby past nu eenmaal niet zomaar in het ritme van een moeder, hij of zij is de ene dag anders dan de andere en is wat dat betreft ’onplanbaar’. Daar worden veel moeders onrustig van. En als je er continu voor probeert te zorgen dat je baby meegaat in jouw ritme, dan heb je kans dat je baby daar ook onrustig van wordt. De ene baby zal misschien rustig mee kunnen als jij boodschappen doet, maar voor de ander zorgt dat toch echt voor te veel prikkels. Vooral bij een eerste kindje is het lastig om te realiseren dat jij je moet aanpassen aan je baby.”

Tot slot herhaalt Manders nog maar eens: „Je hoeft niet alles goed te doen, je doet al je best voor je baby. Volg je gevoel!”