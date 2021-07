’Als mijn stiefdochter meegaat, blijf ik liever thuis’

Lezerscolumn

Thalia stopte haar dochter onbewust in een hokje: ’Ze werd er ziek van’

Wat gebeurt er als je een meisje in een hokje plaatst en wat gebeurt er als je datzelfde meisje de ruimte geeft om uit dat hokje te breken? Samen met haar omgeving plaatste Thalia de Caluwe haar dochter onbewust in een keurslijf. Inmiddels ontdekt het meisje wie ze echt is en dat zie je vooral terug...