De vechtscheiding deel 82: ’Haar mond op de mijne, onze tongen draaien hongerig om elkaar’

„Waarom heb jij mama ontslagen?” vraagt Lente aan de ontbijttafel. Ik kijk op van mijn krant. Heeft Anouk dat echt zo tegen de kinderen gezegd? Ze schittert zelf weer eens in afwezigheid, dus moet ik zelf deze vraag beantwoorden.

Zeggenschap

„Het ligt wat ingewikkelder dan dat,” antwoord ik: „Leg het ons dan maar ingewikkeld uit”, zegt Lente. Ze kijkt me strak aan. Storm proest. Tot nu toe was zij op mijn hand en Storm op die van Anouk. Nu lijken ze allebei voor Anouk te kiezen. „Nou ehh, kijk. Het zit zo. Mama had ook aandelen in de zaak. Weten jullie wat dat zijn?” „Ja, duh”, antwoorden ze in koor. „Die aandelen wilde ze niet meer. Dat betekent dat ze eigenlijk de zeggenschap over wat er in het bedrijf gebeurt opgeeft.”

„Ja, die heeft ze aan oom Casper verkocht. Maar de zeggenschap opgeven betekent toch niet dat ze er niet meer wil werken?” „Nee, dat klopt. Oom Casper en ik hebben er dan ook lang over gepraat en hebben toen besloten dat het beter is als ze helemaal weggaat.” „Stom” zegt Lente: „Nu moeten wij met haar naar de camping omdat ze geen salaris meer krijgt”. „Dat is niet waar. Ze wordt voorlopig doorbetaald.” „Ja, maar dat houdt een keer op hè”. Ze kijkt me weer strak aan. „Als het uit is met Sara, gooi je haar er dan ook uit?” gaat ze uitdagend verder. Ik schud mijn hoofd en doe alsof de kwestie hiermee is afgehandeld. Maar echt lekker zit het me niet.

Mindful masturbation

„We gaan vandaag een begin maken met mindful masturbation.” Zegt Freder Ik op mijn tweede cursusdag: „Dat is eigenlijk een solo masturbatie vanuit je eigen ik. We gaan geen porno kijken ofzo, maar brengen de aandacht naar binnen. We duiken als het ware in onszelf en stemmen af op sensaties in het lichaam. Doe je ogen maar dicht”. Ik sluit mijn ogen en daarmee dwalen ook mijn gedachten af: Waarom ben ik hier? Geloof ik werkelijk in deze onzin of doe ik dit alleen voor Sara? En zo ja, wat zegt dat over mij?

’Ik zie dat Bas nog moeite heeft met het loslaten van het aardse. Hier ben je veilig, Bas. Probeer nog eens wat ademhalingsoefeningen’, hoor ik van heel dichtbij. Wat een hel. De enige manier om hier een eind aan te maken is ervoor te zorgen dat ik de beste jongen van de masturbatie-klas word. En dus geef ik me helemaal over aan de stem van Freder Ik en zijn oefeningen.

Wonder boven wonder werkt dat beter dan ik dacht. Binnen luttele minuten bereik ik in mijn eentje het hoogtepunt. En ik moet eerlijk toegeven: het is fantastisch. Bij de evaluatie van deze sessie feliciteert Freder Ik me uitbundig: „Je committeerde je helemaal aan je gevoel. Schitterend. Hou dat vast.”

Succes

Terug bij Sara vertel ik enthousiast over mijn succes: „Ik denk dat het nu dus niet meer nodig is”, eindig ik. „We zullen eens zien”, zegt ze lachend. Ze komt dicht tegen me aanstaan en schuurt langs mijn onderlichaam terwijl ze verleidelijk met haar heupen draait. „Wat wil je zien?” vraag ik quasi onschuldig. Sara grijnst, ze knoopt mijn jeans open en laat haar hand in mijn boxer glijden.

„Ik wil even zien hoe deze grote jongen zich houdt”, hijgt ze: „Hoe heb je hem genoemd?” „Dat weet je best.” „Ik wil dat je het zegt”. „Magic Mike” fluister ik. „Wat zeg je?’ ze geeft een harde ruk: „Magic Mike”, zeg ik iets luider. „Harder!” „Magic Mike”, schreeuw ik. En alsof het een teken was word ik meteen keihard. Sara slaakt een opgewonden gilletje. Ze pakt mijn hand en trekt me mee naar de slaapkamer. Met een flinke duw beland ik op bed.

Niet zo machtig

Terwijl ik op mijn rug lig kijk ik trots naar beneden. Hij staat fier omhoog. Mijn blik kruist die van Sara. Ze kan haar ogen er niet vanaf houden. In een oogwenk is ze uitgekleed en ligt ze naast me. Haar mond op de mijne, onze tongen draaien hongerig om elkaar. Handen strelen, aaien, masseren en knijpen. Ik draai haar op haar rug en rol bovenop haar. Klaar om haar te bestijgen en dan… Dan zakt mijn trots weer helemaal in. Mighty Mike is niet machtig meer.

„Wat gebeurde er nou? We waren zo lekker op weg?” „Ik zou het niet weten, poes.” „Ik dacht dat jij ook zin had.” „Daar heeft het niet mee te maken.” „Waar heeft het dan wel mee te maken?”

Ik haal diep adem voor het antwoord, maar mijn telefoon is me voor. Aan de ringtone hoor ik dat het een van de kinderen is. Ik reik naar mijn broekzak, maar Sara grist hem weg. Ze drukt het groene telefoontje in en snauwt: „Nu even niet.” Dan hangt ze op en gooit de telefoon naast het bed.