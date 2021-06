’Terwijl ik multinationals adviseerde over miljoenen, waren mijn eigen financiën een puinhoop’

„Werkende als registeraccountant ben ik in 2016 begonnen met mijn online platform The Happy Financial waarvoor ik artikelen schrijf en video’s maak over geldzaken. Deze content maak ik in samenwerking met bijvoorbeeld banken, verzekeraars en pensioenfondsen, waardoor ik er geld aan kan verdienen. Het begon als hobby, maar inmiddels is het uitgegroeid tot mijn fulltime baan.

Eigen bedrijf

Ik bespreek zowel onderwerpen bedoeld voor particulieren als voor ondernemers en behandel veel verschillende thema’s, zoals ’Hoe bespreek je geldzaken met je partner?’, ’Hoe kom ik uit de schulden?’ of ’Hoe start ik een bedrijf?’

Ik ben destijds gestart met dit bedrijf doordat ik besefte dat er een gat bestaat tussen wat particulieren en ondernemers weten van financiën, en wat accountants denken dat zij weten. Na mijn eerste artikel kreeg ik veelvuldig te horen dat men mijn simpele uitleg waardeerde, omdat ze nooit durfden te vragen hoe bijvoorbeeld belasting precies in elkaar steekt.

Valkuilen

Ik ben door eigen ervaringen en door mijn eigen valkuilen wijzer geworden op het gebied van financiën. Voorheen werkte ik voor een groot kantoor als registeraccountant. Voor de buitenwereld leek het alsof ik alles goed voor elkaar had: ik kreeg een leaseauto, een laptop en een telefoon…

Maar achter de schermen had ik nauwelijks geld om boodschappen te doen. Ik wist totaal niet hoe het ervoor stond met mijn eigen financiën. Ik adviseerde multinationals over miljoenen, terwijl mijn eigen financiën een puinhoop waren. Ik weet daarom hoe het is om niet over geldzaken te willen praten, maar het is te belangrijk om het te laten verslonzen.

Financiële onafhankelijkheid

Mijn missie is om vrouwen meer inzicht te geven in hun financiën. Bij veel vrouwen heerst nog het idee ’mijn partner is van de financiën’. Dat vind ik zonde, want het is een stukje onafhankelijkheid. Als je kennis hebt over je financiën, sta je steviger in je schoenen en kun je gaan en staan waar je wil.

Mijn man Martijn is ook registeraccountant en ook hij is zijn eigen bedrijf gestart. Hij geeft fulltime trainingen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en leiderschap. We zijn sinds 2009 samen en hebben in 2011 samen ons huis gebouwd. Zoals iedere verbouwing was dat een financieel spektakel, maar de aannemer had nog nooit een huis gebouwd waarbij de bewoners zo weinig over het budget gingen. Dat hadden we toch maar mooi voor elkaar gekregen, haha.

Gezamenlijke rekening

In onze relatie brengen we beiden het geld in het laatje. We verdienen ongeveer evenveel. Dat vind ik fijn, omdat ik daardoor het gevoel heb dat ik financieel onafhankelijk ben. Daarnaast vind ik het stoer dat ik evenveel verdien als een man met veel meer werkervaring.

We hebben een gezamenlijke rekening waar al onze inkomsten op binnen komen en al onze uitgaven vanaf gaan. Ook sparen doen we gezamenlijk. We vinden dit het makkelijkst en hebben hierdoor het gevoel dat we het echt samen doen. In het huishouden is de rolverdeling ook gelijk. De tuin is Martijns territorium, maar ik doe vaker de was. Het koken komt neer op degene die er tijd voor heeft die dag. Deze rolverdeling is niet veranderd in coronatijd.

Financiële stress

Als ondernemer ervaar ik veel voordelen, zoals het maken van eigen beslissingen, maar als eigen baas heb je ook veel risico’s. Dat merkte ik wel tijdens de coronacrisis. Een groot deel van mijn inkomen bestaat uit sprekersklussen. In maart 2020 zag ik door de pandemie de ene na de andere klus uitgesteld en geannuleerd worden. Toen had ik absoluut financiële stress.

Ik ben er toen, samen met Martijn, even goed voor gaan zitten en heb overzicht gecreëerd in mijn inkomsten en uitgaven. Hierdoor kreeg ik weer rust. Dat is ook meteen mijn boodschap aan anderen: zorg dat je weet wat er in het laatje en eruit gaat. En laat jezelf horen. Vooral vrouwen hoeven niet zo bescheiden te zijn over hun financiële kennis.”

Meedoen aan deze rubriek?

Wil jij ook vertellen wie bij jou wat doet? Laat het dan weten via oproep@vrouw.nl.