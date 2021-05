Mariska (40) is ongewenst kinderloos: ’Moederdag is de pijnlijkste dag van het jaar’

Mariska: „Iedere keer dat ik uit het ziekenhuis kwam was het weer slikken, maar ook gelijk weer je blik vooruit” Ⓒ Rias Immink

Mariska van Dam (40) is ongewenst kinderloos. Dat verdriet is op dagen als Moederdag (aanstaande zondag) nog pijnlijker. „Moederdag is overal, weken van tevoren al in je mailbox en op de dag zelf volop in foto’s op social media. Zo hoort het ook, maar het doet wel pijn. Ik roep mensen op ongewenst kinderloze vriendinnen, zussen, buurvrouwen of collega’s te laten weten dat je ze ziet.”