Helen’s dagboek 578: ’Zou seks je drijfveer kunnen zijn?’

Woensdag

„Doe alsjeblieft even normaal, mam”, had Max verontwaardigd gereageerd toen ik had gezegd dat hij wel moest uitkijken met Janine, de nieuwe bedrijfsleidster van de brasserie. Mijn „Ik zie dat je haar leuk vindt, maar je bent wel net vader geworden en denk aan Jessie” werd me verre van in dank afgenomen. Ik moest me er niet mee bemoeien, zei hij fel. Ik had meteen spijt van mijn opmerking, maar kan me ook nu weer niet aan de indruk onttrekken dat er een spanning tussen die twee hangt.

Vrijdag

De vorige therapiesessie met Leon verliep zonder ongepaste opmerkingen. Ik had me er een beetje op ingesteld dat na vorige keer het hek misschien wel van de dam zou zijn en hij een stapje verder zou gaan, maar hij kwam op mij eerder wat afstandelijk over. In elk geval compleet anders dan vandaag. Bij binnenkomst geeft hij me een knuffel. Het overvalt me zo dat ik erin mee ga. En waarom ook niet. Ik kom er nu al anderhalve maand, ik heb hem dingen verteld die ik niet eens met Boris heb gedeeld. En je kunt iemand ook met een knuffel begroeten zonder bijbedoelingen, toch? Maar dat hij niet tegenover me, maar naast me op de bank gaat zitten, vind ik wel vreemd

„Hoe belangrijk is seks in een relatie voor je?” wil hij weten. Ik krijg het er warm van, want zijn blik is weer net zoals toen. Indringend. Toch voelt het overdreven om te zeggen dat ik daar liever niet op antwoord. Ik besluit het een beetje algemeen en vaag te houden. „Niet onbelangrijk, maar ook zeker niet het belangrijkst.” Leon leunt naar voren en legt zijn hand heel kort op mijn knie. „Ik vraag het, omdat je het al jaren buiten de deur zoekt. Zou seks je drijfveer kunnen zijn?” Ik weet zeker dat ik rood word. Normaal gesproken heb ik er geen enkele moeite mee om over seks te praten, maar in de praktijk van Leon wel. Ik kan mijn vinger er niet op leggen of ik het nou vreselijk vind dat hij dit soort vragen stelt of juist wel spannend. „Dat kan”, reageer ik. En dan staat Leon op om in zijn agenda naar een geschikte datum voor een nieuwe afspraak te zoeken. Verward verlaat ik enkele minuten later, wederom na een knuffel, het pand.

