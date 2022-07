Daghoroscoop 9 juli - Je weet intuïtief wat goed voor je is, Vissen!

VANDAAG JARIG

Er kan een eind komend aan een langdurige vriendschap, maar een nieuwe zal die plaats overnemen. Vriendschappen kunnen overal ontstaan en vaak wanneer je dat het minst verwacht. Tegen de tijd dat Uranus klaar met je is (over een paar jaar) zul je in totaal andere kringen verkeren.

ZONDAG JARIG

Jupiter die zich naast uw carrière ook met uw gezondheid bemoeit legt dit jaar de nadruk op de noodzaak gezond te blijven. Het kan ook zijn dat jij je gaat toeleggen op werk in de gezondheidszorg. Gezien je werkethiek kun je daar succes boeken en zult je jouw horizon verder verbreden.

RAM

De kosmos is je goed gezind als je op zoek bent naar een betaalbare vakantie, meedoet aan een wedstrijd of een lot koopt in een loterij. Desondanks is enige matiging geboden om te voorkomen dat je financieel uit de bocht vliegt.

STIER

Pas op en tracht mogelijk gevaar te ontlopen, al zul jij je niet branden, zelfs niet als je met vuur speelt. Er kan een romance worden onthuld, maar vraag je af of je niet iemand kwetst met een openbaarmaking. Bescherm elkaars privacy.

TWEELINGEN

Het kan een prettig weekend worden; het ziet er zowel financieel als romantisch goed uit. Een goed moment om jouw sociale vaardigheid op te krikken. Een gezonde dosis realisme zorgt voor de juiste aanpak van een project.

KREEFT

Geef je creativiteit de vrije loop dan zul je versteld staan van jouw prestaties. Op het werk zul je een compromis moeten sluiten in weerwil van je innovatieve ideeën. Om fysiek in balans te blijven moet je alcohol vermijden.

LEEUW

Ben je zelfstandig ondernemer of werk je hard aan jouw carrière dan moet je dit weekend eens een rustdag nemen. Zoek ontspanning met kinderen of werk aan een boek of kunstwerk. Rust zal je inspireren en bovendien fysiek goed doen.

MAAGD

Jouw werk en hetgeen anderen van je verlangen kunnen dit weekend met elkaar in strijd zijn. Haal diep adem voor je iets zegt wat je niet zo scherp bedoelt. Een romance kan je inspireren tot een gedicht om jouw gevoelens te uiten.

WEEGSCHAAL

Als jij je gematigd opstelt ligt er een plezierig weekend voor je. Koop een lot in een loterij of neem deel aan een wedstrijd, maar blijf ver van het casino. Laat plichtsgevoel een belangrijke drijfveer voor je blijven.

SCHORPIOEN

Laat inspiratie en talent je gids zijn. Er kunnen misverstanden ontstaan, misschien doordat je ervan uitgaat dat anderen het met je eens zijn, misschien omdat anderen je hun ideeën willen opdringen. Blijf kalm.

BOOGSCHUTTER

Opgebouwde spanningen kunnen dit weekend verdwijnen. Richt de schijnwerper op jouw artistiek talent; er zijn talloze mogelijkheden om te tonen wat je kunt. Financieel is matigheid geboden, anders leiden rekeningen tot stress.

STEENBOK

Blijf uit de buurt van drammerige mensen. Jouw intuïtie zal je in een richting sturen die goed voor je is. Wat begon als een sterk fysiek magnetisme kan langzaam overgaan in een vertrouwde, liefdevolle relatie.

WATERMAN

Breng tijd door met beminden en besteed aandacht aan relationele kwesties. Liefdesbanden worden dan sterker en de steun waaraan je behoefte hebt zal ruimschoots worden gegeven. Sta open voor andere zienswijzen.

VISSEN

Degenen die moeite hebben met het kiezen van een loopbaan kunnen er nu achter komen wat hun hartenwens is. Je weet intuïtief wat goed voor je is. Hopelijk zijn de weersomstandigheden goed genoeg om gezellig op stap te gaan.

