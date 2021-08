Dagboek van een Minnares deel 302: ’Hij geeft me een tik op mijn billen’

Premium Tussen de lakens

Klaarkomen is voor Ellen en Bob bijzaak: ’Intimiteit is belangrijker’

In de rubriek ’Tussen de lakens’ vertellen vrouwen over hun seksleven. Dit verhaal komt van Ellen (56). Zij en haar man Bob hebben zo’n vier, vijf keer per week seks, waarbij ze zelden klaarkomen. „Dat is voor ons bijzaak. De intimiteit is veel belangrijker.”