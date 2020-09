’Vaste bedenktijd voor abortus moet worden afgeschaft’

Volgens Rutgers denken de betreffende vrouwen na vijf dagen niet anders over hun keuze en zitten ze onnodig lang vast in een verwarrende situatie. Rutgers pleit dan ook voor een onderzoek dat stelt dat de vaste bedenktijd niet nodig is en kan worden vervangen voor een zelfgekozen termijn.

Te snel

De verplichte bedenktijd werd ingesteld in de jaren 80 - in 1984 trad in Nederland de abortuswet in werking - opdat vrouwen vrijwillig en welbewust kunnen kiezen voor een abortus én omdat de arts er zeker van moet zijn dat de keuze vrijwillig en weloverwogen wordt gemaakt. Dus dat de vrouw niet door familie en/of partner onder druk is gezet én dat ze tijd genoeg heeft gehad om al haar opties af te wegen en dus niet te snel voor een abortus kiest. De termijn dient dus om te voorkomen dat vrouwen een overhaaste beslissing maken.

7 op de 10 de vrouwen die een abortus willen ondergaan is overtuigd van hun beslissing, aldus Rutgers. Er nog even extra over nadenken is niet nodig. Daarnaast kan het zijn dat de zwangerschap niet langer met een abortuspil kan worden afgebroken en curettage noodzakelijk is.

Evaluatie

Die paar dagen langer kunnen dus heel vervelend zijn voor een pril zwangere vrouw, zo bleek volgens RTL al in 2005 bij een evaluatie van de wet. Zo kan de vrouw bijvoorbeeld nog niet beginnen met het verwerken van de abortus en gieren de zwangerschapshormonen nog vijf dagen langer door haar lijf. Bovendien zit ze langer in een situatie waarin ze niet wil zitten.

Wèl fijn

Voor zwangere vrouwen die twijfelen, is de bedenktijd juist wèl fijn. Regeringspartij CDA blijft om die reden dan ook vasthouden aan de bedenktermijn. „Een abortus is een onomkeerbare behandeling en een moeilijke afweging”, vertelt CDA-Kamerlid Harry van der Molen aan RTL Nieuws. „Achteraf spijt krijgen moet zoveel mogelijk worden voorkomen.”

Praat mee

