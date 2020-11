Annette in Portugal: ’Corona is heel erg aanwezig op mijn werk als huisarts’

Annette (58) Ⓒ Eigen beeld

In de rubriek ’Corona in …’ bespreken wij de situatie rondom corona in het buitenland, door de ogen van een VROUW-lezeres. Vandaag: Annette Koch-Dijkhuizen (58). Annette heeft een relatie en woont in Portugal samen met haar twee jongste zoons (22 en 27), haar oudste zoon (29) woont in Nederland. Ze werkt als zelfstandig huisarts.