’Ik haat mijn werk in de supermarkt door alle verschrikkelijke klanten’

Ik werk al meer dan tien jaar in een supermarkt als servicebaliemedewerker. Ik vond het werk altijd heerlijk. Mijn medewerkers zijn heel verschillend; jong en oud, man en vrouw en van allerlei culturen en dat geldt ook voor de klanten. Het werk is afwisselend en inmiddels ken ik de helft van mijn klanten zo’n beetje bij naam, zo’n fijn buurtgevoel heerste er. Heerste ja, want sinds een paar maanden vind ik het daar verschrikkelijk.

2 uur per dag ruzies en discussies

Ik zou zelfs kunnen zeggen dat ik mijn werk op dit moment haat. En dat komt niet door het werk, maar door diezelfde klanten die mij eerder dat fijne buurtgevoel gaven. Sinds de coronacrisis voelt het in de winkel soms eerder als een slechte aflevering van Jerry Springer, dan die leuke, fijne werkomgeving waar ik eerst elke dag met plezier naartoe ging. Klanten zijn onverdraagzaam. Als ik het aantal minuten per dag bij elkaar optel waarin ik beland in discussies, ruzies en gedoe, dan zit ik denk ik zo op een uur of twee per dag.

Ik zie dingen waar ik met mijn hoofd niet bij kan: mensen die hun mondkapje afzetten om te hoesten en hem vervolgens weer opzetten, die ondanks dat er al maanden maatregelen zijn, toch op je schouder tikken en op 2 centimeter afstand vragen waarom de vochtige doekjes niet op voorraad zijn. Mensen die een mondkapje standaard onder hun neus dragen en die je in die twintig seconden dat je ze ziet bij de ingang, drie keer hun neus ziet afvegen. Of de ergste: de mensen die helemaal geen mondkapje willen dragen…

Tekeergaan tegen tieners

De hele dag door voelt het alsof ik moet debatteren. Discussies over waarom ze een winkelwagentje mee moeten nemen, waarom ze een mondkapje op moeten of waarom ze afstand moeten houden. Over de lage voorraden van sommige artikelen die nou eenmaal harder gaan in coronatijd. Over het feit dat wij wel mondkapjes dragen, terwijl het ’niet zou werken’.

Sommigen mopperen, maar doen uiteindelijk wat we van ze vragen. Een ander, veel te groot deel van de klanten, heeft er complete maling aan. Ze stormen de winkel binnen zonder zich aan de regels te houden, geven een grote mond, beginnen te schelden en te tieren tegen mij als ik ze aanspreek of nog erger: ze schelden piepjonge vulhulpen of caissières de huid vol, alleen maar omdat die hen vriendelijk verzoekt toch echt een mondkapje op te doen. Waarom lijkt niemand te begrijpen dat wij niet degenen zijn die de regels hebben bedacht? Waarom zou je zo tekeer gaan tegen tieners die gewoon hun bijbaantje zo goed mogelijk proberen uit te voeren?!

Voorgoed verpest

Sinds de lockdown van de laatste weken is het alleen maar erger geworden. De supermarkt is zo’n beetje de enige plek waar mensen in de omgeving nog naartoe kunnen. Het lijkt alsof alle agressie en frustratie die er normaal uitgegooid wordt in – bijvoorbeeld – de sportschool, nu naar buiten komt tussen de verse groente en de visafdeling. Toen een vulhulp een meneer laatst vriendelijk verzocht een karretje te pakken, mondde ook dat moment weer uit in een fikse discussie. De supermarktmedewerker (15 jaar oud!) werd uitgemaakt voor angstzaaier, kutjoch en schijtmedewerker.

Toen ik de klant aansprak, kreeg ik een winkelwagen tegen mijn scheen aan geduwd. De man in kwestie heeft een winkelverbod gekregen, maar het heeft bij mij ook iets aangewakkerd: ik ben op zoek naar een nieuwe baan. Hoewel het moeilijk zal zijn om iets te vinden, heb ik het gevoel dat ik – ook als de coronacrisis voorbij is – nooit meer met plezier naar mijn werk kan gaan. Dat hebben alle boze, chagrijnige klanten die mij eerder zo lief waren voorgoed verpest.