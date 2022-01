Hoe gezond is hardlopen nu eigenlijk echt?

Hoe gezond is hardlopen?

Volgens Van Middelkoop is hardlopen goed voor je algemene gezondheid. „Je bouwt er conditie mee op en het kan je helpen om lichaamsgewicht te verliezen. Als je frequent hardloopt vermindert het de kans op vroegtijdig sterven, kanker en hart- en vaatziektes. Dit geldt echter ook voor andere vormen van sport. Het is vooral belangrijk dat je actief en gezond leeft. Mensen die sporten houden er over het algemeen gezien ook een gezondere leefstijl op na. Het is dus lastig te meten of de verminderde kans op genoemde doodsoorzaken enkel en alleen te danken is aan het feit dat iemand veel beweegt.”

Hoe vaak hardlopen is gezond?

Van Middelkoop: „Al vanaf 50 minuten hardlopen in de week is er een enorme gezondheidswinst. Je vermindert daarmee de kans op vroegtijdig sterven, kanker of hart- en vaatziektes. Loop jij meer dan 50 minuten in de week hard? Dan levert dat geen extra winst op voor je gezondheid. Natuurlijk kun je daarmee wel je conditie verder uitbouwen, maar voor de gezondheidsvoordelen is 50 minuten in de week genoeg. Het maakt ook niet uit in welk tempo je dit doet. In principe is acht kilometer per uur al voldoende.”

Is een hele marathon lopen ook nog steeds gezond?

Een marathon is een hardloopwedstrijd over een afstand van 42,195 kilometer. Hoe lang je over een marathon doet kan enorm verschillen. De wereldklasse doet er iets meer dan twee uur over, maar wandelaars doen er soms meer dan acht uur over. Wat doet het met je lichaam als je de ruim 42 kilometer op stevig hardlooptempo aflegt?

„Bij enkel vijftig minuten hardlopen in de week heb je al een gezondheidswinst. De volle 42 kilometer is dus niet nodig. Toch kiezen veel mensen ervoor om deze afstanden af te leggen, omdat het voor velen toch een bucketlist-dingetje is. Wij weten dat marathon lopen eigenlijk niet gezond is, maar hoe ongezond is het?”

„Het nadeel van marathons is dat er veel meer negatieve aspecten aan zitten. Je kunt last krijgen van blessures, zoals spier-, pees- of gewrichtsklachten. Over het algemeen gezien kan het op de lange termijn geen kwaad als je een keer een marathon loopt, maar bij elite-sporters is wel te zien dat ze meer kans hebben op knie- en heupartrose. Bij recreatieve lopers zal je dit minder snel zien voorkomen. Wil je een keer een marathon lopen? Bouw dit dan langzaam op. Kies eerst voor een halve marathon en zorg ervoor dat je hier langere periode voor traint, dat vermindert dat de kans dat je een blessure oploopt aanzienlijk.”

Kent hardlopen ook nadelen?

Wanneer je recreatief loper bent, kent hardlopen voornamelijk gezondheidsvoordelen. Maar heeft hardlopen ook negatieve aspecten? „Zoals al eerder werd benoemd kan hardlopen voor blessures zorgen. Hardlopen is de sport met het grootste blessurerisico. Blessures zijn ook de nummer één reden dat beginnende lopers er weer mee stoppen. Het is daarom belangrijk dat je jouw lichaam laat wennen aan de continue belasting. Het is namelijk enorm zonde als je het hardlopen moet opgeven door een blessure.”

Hoe zorg je ervoor dat je het hardlopen volhoudt?

Van Middelkoop: „Het is heel belangrijk dat je niet te veel vast probeert te houden aan een bepaald trainingsschema. Heb je een pijntje? Of sla je een keer een week over? Dan is dat helemaal niet erg. Af en toe mag je een stapje terug doen. Het is juist belangrijk dat je goed naar je lichaam luistert. Veel mensen gooien na een off-week gelijk de handdoek in de ring, maar je mag best weleens wat trainingen overslaan.”

„Ook is het belangrijk dat je het hardlopen rustig opbouwt. Wanneer je nog geen ervaring hebt, kun je het beste beginnen met stevig wandelen. Na vier tot zes weken kun je dan overgaan tot rennen. Vind je het lastig om zelf een trainingsschema samen te stellen? Neem dan een kijkje op sportzorg.nl. Het is de voorlichtingswebsite van de Vereniging voor Sportgeneeskunde en biedt gratis trainingsschema’s aan voor allerlei verschillende afstanden.”

