Boer Rick: ’Als ik er verzorgd uitzie, sta ik sterker in mijn schoenen’

Wie zijn die mannen met hun trekkers, die met heel hun hart lange dagen bikkelen op de boerderij? Voor VROUW Glossy hebben we zes leuke exemplaren in de spotlights gezet en hen gevraagd naar hun toekomstdromen. Zo ook de Brabantse Rick, die management & economie studeert en al een studie agrarische bedrijfskunde achter de rug heeft. In het weekend valt hij in voor boeren die niet op hun bedrijf aanwezig kunnen zijn.

’Ik heb mezelf opgegeven voor de Boerenkalender, omdat het me leuk leek om een keer iets heel anders te doen.’ Ⓒ FERIET TUNC