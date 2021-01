’Voor de man is relatie-keuzestress haast ondraaglijk’

Aan de ene kant een vaste relatie die vastgelopen lijkt, aan de andere een nieuwe liefde die in alles zo veel beter voelt. Dat is de tweesprong waarop veel mensen staan; en tegelijkertijd een probleem dat vaak wordt aangekaart op mijn spreekuur. De verwachting is dat dan, middels inzichtgevende gesprekken, de knoop eindelijk kan worden doorgehakt. De vraag is of deze verwachting wel realistisch is.