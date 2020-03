Jolanda (57): Ik hou van kleine imperfecties

Hoe hebben jullie elkaar ontmoet?

,,Wij leerden elkaar kennen op een feestje via een gemeenschappelijke vriend. Voor Michel was het liefde op het eerste gezicht, bij mij moest het eerst nog groeien. Toen ik hem zag, dacht ik wel meteen: wat een leuke, lange, slanke man. Toen we iets met elkaar kregen, kon ik al snel niet meer zonder hem.”

Waarom ben je trots op hem?

,,Mijn broer was de oorspronkelijke eigenaar van ons proeflokaal. Toen hij een aantal jaar geleden overleed, hebben wij de zaak overgenomen. Michel is daar zes dagen in de week keihard bezig. Hij is 55, maar werkt als een man van 25. Hij is energiek en heeft ontzettend veel doorzettingsvermogen; dat vind ik bewonderenswaardig. Er zijn genoeg mannen van zijn leeftijd die de hele dag stilzitten, maar Michel is altijd bezig. Daarnaast is hij mijn steun en toeverlaat. Ik kan soms pessimistisch zijn, maar dan haalt hij me weer uit de put.”

Wat vind je het mooiste aan Michel?

,,Eén tand valt een beetje over een andere heen, daarom ben ik op hem gevallen. Ik hou van kleine imperfecties. Hij heeft zich speciaal voor deze fotosessie geschoren, maar normaal laat hij zijn stoppeltjes staan. Ook dat vind ik aantrekkelijk.”

En wat is er minder leuk?

,,Hij kan heel eigenwijs zijn en wil graag zijn eigen zin doordrammen, zelfs wanneer hij weet dat ik gelijk heb. Wanneer wij ruzie of irritaties hebben, kan hij ook ‘zuigen’. Om gek van te worden, maar je leert ermee leven, haha!”

Wat doen jullie als jullie vrij zijn?

,,Wij werken tot ’s avonds laat, maar in de ochtenden kunnen we doen wat we willen. We wonen vlak bij het strand, dus daar wandelen we vaak. Op de maandagen zijn wij altijd vrij en bezoeken dan meestal de markt om langs de kraampjes te struinen.”

Hoe zien jullie de toekomst?

,,Het mooiste zou zijn als we met het hele gezin in een soort Chateau Meiland kunnen wonen. Ik ben een familiemens en heb iedereen het liefst zo dicht mogelijk in de buurt. Natuurlijk is het de vraag of onze zoons dat zien zitten. Ik zeg ook vaak dat ik later graag wil reizen, maar eigenlijk zouden we dat nu al moeten doen. Je wil niet met pensioen gaan en dan het loodje leggen. Ik hoop dat Michel en ik samen oud worden en dat het familiebedrijf blijft voortbestaan. Hopelijk wil één van onze zoons – of allebei – het stokje overnemen. Dan blijft het toch binnen de familie.”

