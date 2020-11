Jaans deed mee aan Hotter than my daughter: Nog steeds weinig zelfvertrouwen

Jaans Hofman (34) Ⓒ Foto: Stef Nagel

Te sexy, te ordinair, te bloot... Hun zoon, dochter of stiefmoeder regelde een complete metamorfose bij Patty en Gordon. Veranderde het tv-programma Hotter than my daughter het leven van kandidate Jaans Hofman (34), of heeft ze haar ’oude ik’ weer omarmd? Jaans werd vorig jaar door haar stiefmoeder opgegeven, omdat zij vond dat ze zich te ordinair kleedde. Jaans is werkzoekende, single en heeft twee kinderen (14 en 9).