Leef jij van loonstrook tot loonstrook?

De resultaten van het onderzoek komen nog uit de tijd van vóór de coronacrisis. 32% van de ondervraagden heeft niet genoeg spaargeld om zes maanden aan vaste lasten te betalen.

„Nederlandse werknemers stonden al onder druk, maar Covid-19 is een ongekende situatie die de zaken veel erger zal maakt,” zegt consultant Paul Kullen bij Willis Towers Watson Nederland. “Veel mensen, onder wie mensen met een relatief hoog salaris, gingen deze crisis in met een slechte financiële situatie. Nu zullen zij onder nog grotere druk komen te staan, met verdere negatieve gevolgen voor hun gezondheid, welzijn en werkprestaties.”

Kullen beweert dat werkgevers hun best moeten doen om het financiële welzijn van hun werknemers te bewaken. Bijvoorbeeld door hun personeelsbestand te screenen en en de juiste arbeidsvoorwaarden aan te bieden, met name rond het pensioen, en door hun personeel de helpende hand te bieden met budgettools en opleiding.

